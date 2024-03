Once honoris causa que rompen la brecha de género: «La decisión trasciende a la sociedad»

«Antes de esto he pasado muchos años de silencio, soledad y oscuridad»

La profesora emérita de la Universidad de Atenas , experta en salud pública y epidemiología, Antonia Trichopoulou, ahondó en lo difícil que había sido investigar y que se reconozcan sus méritos por ser mujer. «Los reconocimientos me están llegando ahora, desde hace poco tiempo. Pero antes de esto he pasado muchos años de silencio, soledad y oscuridad… En los últimos años si he recogido los frutos de mi trabajo», afirmó en un acto previo al reconocimiento hoy de once mujeres honoris causa en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC).

Para la que lograra la segunda cátedra de Derecho Constitucional de España, Teresa Freixes, recordó que tras detectarse que en un artículo firmado por mujeres y hombres a ellos les otorgaba más puntos. «A partir de ahí se impuso la evaluación ciega porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea constató que existía una tendencia a valorar más a los hombres que a las mujeres. Si esto lo constata el TJUE, por debajo pasan cosas que no son evidentes, pero que existen, por eso es necesario tener cuidado. Y sí, es verdad que en el fondo las mujeres tenemos que trabajar más», lamentó.

También reconoció esa discriminación Teresa Anguera, experta en Psicología. Cuando entré en 1972 a la universidad éramos tres mujeres profesoras frente a 30 varones. Sufríamos de alguna forma esta especie de presión, no verbal, pero todo lo que hacíamos era tratado de ser minusvalorado o no se tenía en cuenta. Me tocó pasar por situaciones muy complejas», reconoció.