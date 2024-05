«Nefasto» concurso de méritos en Educación: «Hay que proteger a nuestros interinos»

Los sindicatos docentes de Canarias reconocieron ayer los datos «nefastos» que ha arrojado la baremación provisional del proceso extraordinario de estabilización por concurso de méritos para el profesorado que trabaja en las islas. El 52,9% de las plazas, es decir, 2.048 de las 3.874 ofertadas, han sido obtenidas por personas que no dan clase en el archipiélago.

Sin embargo, confían en que los interinos no pierdan sus puestos de trabajo. Por un lado porque el acceso a las plazas de quienes sí las han obtenido probablemente no será en el próximo curso sino al siguiente y, por otro, porque las jubilaciones en la enseñanza en las islas rondan las 1.000 al año, por lo que hace falta personal docente.

«Nuestra valoración es muy mala, muy negativa de cómo ha sido el procedimiento para los docentes residentes en Canarias. Nefasto. Es un concurso de estabilización por méritos pero se estabilizan las plazas, no a las personas que llevan 15, 20 o 25 años ocupando esa plaza», lamentó Gerardo Rodríguez, portavoz del STEC. «No se protege al profesorado sino las plazas y los docentes tiene que competir con otras personas de todo el Estado. Esto era de prever y ya lo advertimos desde el primer momento. Los resultados son contundentes. Han obtenido plazas quienes nunca han estado aquí. En el cuerpo de maestros y maestras solo un 38% de plazas son para docentes que trabajan en las islas», abundó. A su juicio, este resultado «lo que indica es que los docentes de Canarias partían en condiciones de desigualdad», añadió.

Uno de los problemas es que se ha optado por «estabilizar las plazas» y no «a las personas», señalan los sindicatos

Pedro Crespo, presidente de ANPE, coincide con Rodríguez, del STEC, en que aunque este primer listado es «provisional» habrá muchas reclamaciones. Pero en lo sustancial, matiza Crespo, «no van a darse demasiados cambios».

Canarias sacó «las plazas reales»

El problema, insiste el presidente de ANPE, «ha sido la forma de llevarse a cabo el proceso en el que los sindicatos docentes no han participado. Crespo abunda en que lo que había que estabilizar era a las personas, no las plazas, «y estos son los resultados». Aunque entiende que para acceder al funcionariado del Estado las normativa debe ser igual para todas las comunidades. Lo que sí lograron fue retrasar el procedimiento para que no coincidiera con el de las otras comunidades «y perjudicara lo menos posible al profesorado en Canarias». De no haberse hecho así, añade, «los resultados podrían haber sido peores». El anterior Gobierno, recordó Crespo «intentó mediar a través de Ministerio, pero no se logró cambiar el decreto». Aún así, el presidente de ANPE cree que uno de los problemas es que Canarias ha sacado las plazas reales que tenía y en otras comunidades no lo han hecho. «Ese es el problema base», reitera.

Jubilaciones que hay que cubrir

Ahora lo fundamental es que «el profesorado interino» que no ha sacado plaza «no pierda el puesto de trabajo. En ese sentido Crespo confía en que como cada año se jubilan entre 800 y 1.200 docentes tendrán que contar con los interinos.

Para José Ramón Barroso, responsable de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias, una de las desventajas del profesorado canario es que no han habido tantas oposiciones como en otros territorios de España, por lo que no han podido presentar como mérito el haber aprobado una aunque quedándose sin plaza, porque en las islas las oposiciones que han habido son más selectivas «prácticamente aprobaban las personas justas para ocupar las plazas a otorgar».

LA CIFRA 10% Es el porcentaje de docentes no residentes en Canarias que aspiran a una de las 1.145 plazas que se otorgarán por concurso oposición.

También señala Barroso que lo más probable es que este proceso no sea definitivo para este próximo curso, sino para el siguiente dado el número de personas que van a presentar reclamaciones «especialmente por el apartado dos, porque no se le ha valorado el expediente académico, algún máster o doctorado o el certificado de idiomas» va a ser muy numeroso. «No va a salir para el curso 2024-25, en todo caso para el 2025-26, eso permitiría un pequeño colchón, un alivio para los docentes, aunque no es una solución y habrá que empezar a ver distintas posibilidades», añade Barroso.

En esa línea Crespo llama a la tranquilidad. «No estamos contentos con los resultados, pero esto no debe llevar al alarmismo por la pérdida de puestos de trabajo». Además, añade, en las 1.145 plazas que van a salir concurso por oposición «los inscritos de fuera de las listas canarias son solo el 10%. Ahí sí confiamos que ganen las plazas en un altísimo porcentaje el profesorado que trabaja en Canarias».