Movilización en Canarias por una ley contra el bullying: «La única manera de pararlo es saliendo a la calle»

El recelo de las familias al reconocimiento de la autoridad docente

Janeth Duro, presidenta de la asociación Con tu ayuda todos sumaremos, se mostró ayer crítica con la ley que reconoce la autoridad del profesorado , en la que trabajan los grupos parlamentarios. «Como se apruebe, las familias estamos perdidas», señala, ya que teme que «las palabras del alumnado queden invalidadas», que no se pueda expresar y, por tanto, «el bullying no se solucione». Adelanta que las asociaciones lucharán para que la normativa no salga adelante.