La madre de la niña de 12 años que se suicidó en Tenerife impulsa una ley contra el acoso escolar

Laura Fernández, la madre de Lucía, la niña de doce años que se suicidó en Tenerife el pasado 20 de febrero, ha iniciado una recogida de firmas dirigida al Ministerio de Educación para exigir una ley contra el acoso escolar.

Fernández, que ya ha reunido 25.000 rúbricas a través de la plataforma change.org, se suma a la campaña contra el bullying iniciada en 2022 por José Manuel López, el padre de Kira, que se quitó la vida con 15 años.

La madre de la pequeña malograda reclama una ley contra el acoso escolar para evitar las graves consecuencias de estos comportamientos en las aulas y asegura que casos como el de su hija demuestran que los protocolos ya existentes en las comunidades autónomas «son del todo insuficientes».

Fernández explica que Lucía tenía 12 años, autismo (42% de discapacidad) y un grado 2 de dependencia reconocido. «Hace unos días, al llegar del colegio, no pudo más y decidió acabar con su vida», señaló en su petición la madre. «El bullying mata y yo me he enterado demasiado tarde. Y ahora no quiero que ninguna otra familia pase por este dolor. No podemos seguir permitiendo que el acoso escolar destruya vidas», explica en su llamamiento a la ciudadanía.

La madre pide la implicación de la sociedad para exigir «medidas más efectivas contra el bullying en los colegios y que esas medidas contemplen una protección real para niños con autismo y discapacidad».

La Policía Nacional continúa investigando las circunstancias de la muerte de su hija, que cursaba sexto curso de Primaria en el colegio César Manrique de la localidad tinerfeña de Puerto de la Cruz.

En su caso, no se se activaron los protocolos de acoso ni de prevención del suicidio en el colegio porque la convivencia en el centro era normal, no había ninguna denuncia formulada y tampoco se habían detectado en la niña autolesiones ni indicios de ideación suicida.

Más iniciativas similares

A lo largo de este mes de marzo se han creado al menos cinco recogidas de firmas en Change.org solicitando tomar medidas contra el acoso escolar.

Una de ellas está iniciada por la madre de un niño con discapacidad, quien asegura haberse puesto «en guardia» tras noticias recientes como el caso de bullying sufrido en Santander por un niño con parálisis cerebral. En su petición habla de una «necesidad apremiante de implementar leyes eficaces contra el acoso escolar en nuestro sistema educativo», informaron a través de un comunicado desde Change.org.

Estas cinco peticiones se suman así a la campaña iniciada ya en 2022 por José Manuel López, el padre de Kira: «El 19 de mayo de 2021 nuestra hija Kira, que solo tenía 15 años, se suicidó», escribía en change.org/NoEsCosaDeNiños. «La noche anterior me abrazó y me dijo que me quería mucho y que era el mejor papi del mundo. Esa fue su forma de despedirse… Ahora lo sé». Él también reclama una Ley Nacional contra el acoso escolar y su petición acumula ya más de 256.000 firmas.