Los sindicatos creen que ya no es el momento de volver a las aulas

Desde comienzos de mayo se está hablando de la desescalada educativa en Canarias y el día 12 la Consejería presentó a la mesa sectorial el borrador de un plan en cuatro fases. Se ha discutido el regreso a las aulas de educación infantil para facilitar la conciliación y, al menos para los centros públicos, se acordó no abrir. Después, se apuntó a los cursos que cambian de etapa -6º de primaria, 4º de la ESO, 2 de bachillerato y 2º de FP y enseñanzas artísticas-, pero este alumnado sigue con sus clases telemáticas porque aún no hay instrucciones que expliquen claramente cómo será esa vuelta. La orden se espera que se apruebe hoy, después de la dimisión –hasta el momento no admitida- del l director general de Ordenación, Gregorio Cabrera, y de la consejera, María José Guerra, que se hizo efectiva este lunes. Ahora las centrales sindicales más representativas creen que es tarde para esa vuelta a las clases presenciales. A dos semanas de que finalice el curso coinciden en que no vale la pena el riesgo ni para las familias y alumnado ni para el personal administrativo, de servicios y docentes. Y, en todo caso, lo que podría estar justificado serían las tutorías para el estudiantado de 2º de bachillerato, que se presenta a la EBAU para acceder a la universidad y este año la prueba tendrá novedades para adaptarla a las peculiares condiciones de este último trimestres académico bajo estado de alarma.

«Ponemos en una balanza los pro y los contra, si fuesen dos meses, no tendríamos dudas: hay que volver y adaptarse a las circunstancias de la mejor manera posible. Pero por 15 días, ponemos en valor lo que dijo el domingo el presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres: ‘hoy el principal enemigo es el rebrote y es lo que tenemos que evitar’, lo ha dicho él no nosotros, pero creemos que tiene mucha razón», afirmó ayer José Ramón Barroso, responsable del área de Enseñanza no universitaria de CC OO Canarias.

«No tiene sentido a escasos días de que se termine el curso. No se dan las condiciones», señaló el portavoz del STEC, Fernando Pellicer, quien quiso recordar que «en ningún momento las clases se han suspendido», por tanto, «el derecho a la educación se ha seguido garantizando». Pero a estas alturas, lamentó, «no se han hecho los deberes», por lo que sería un «disparate» retomar la presencialidad. El STEC, por su parte, recuerda que se acordó que fuera voluntario y «excepcional», señaló María Perera