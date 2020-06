Los primeros en volver a clase

Llevaban 81 días sin pisar su instituto, pero el que se encontraron ayer no es el mismo del que salieron el 12 de marzo. 32 estudiantes del IES Santa María de Guía estrenaron ayer la «nueva normalidad» de las clases presenciales. Separados dos metros unos de otros, con mascarillas, con pasillos para entrar diferenciados de los de salir. Sin tocarse, sin darse besos de reencuentro y sin compartir material. Así empezó la primera jornada de la compleja desescalada educativa en Canarias en el que la mayoría de los centros todavía está organizando las citas previas y los grupos a los que se atenderá.

Estos 32 estudiantes representan solo el 2,2% de los 1.400 alumnos y alumnas de este instituto que acoge educación secundaria, bachillerato y diferentes ciclos de Formación Profesional (FP). Precisamente por esa complejidad el equipo que dirige Antonia María Pérez se puso a trabajar hace semanas en cómo debía ser esa vuelta a la «nueva normalidad». «Somos un centro que acoge la EBAU», explicó la directora del IES Santa María de Guía. Por eso, añade, «teníamos que prepararnos».

Para eso no hizo falta ninguna instrucción de Educación. Igual hizo el IES Pérez Galdós, relata su directora, Carmen Martín Alonso. Aplicaron el sentido común y comenzaron a desarrollar sus propios planes para acoger al estudiantado siguiendo las recomendaciones de Sanidad.

De hecho, apunta Antonia María Pérez, el IES Santa María de Guía estaba preparado para comenzar las clases presenciales el pasado 25 de mayo. Ahora, con la orden ya publicada, quiere ofrecer refuerzo a alumnado más allá de quienes pasa de etapa -4º de la ESO, 2º de bachillerato y 2º de FP. «Vamos a reforzar y apoyar a algunos estudiantes de la ESO que, por la brecha digital, no han podido acceder a la formación telemática», señala. En el centro de Santa María de Guía trabajan 119 profesores y profesoras, entre los cuales hay personas «sensibles» al covid-19, recuerda Pérez. Por eso, en general, explica, «hemos optado por una cierta voluntariedad. La gente sigue teletrabajando así que, sin forzar nada, estamos atendiendo a nuestros estudiantes».

En el IES Pérez Galdós el alumnado aún no ha regresado. Entre ayer y hoy los equipos docentes decidirán a quien ofrecer citas individuales o quienes deben acudir en pequeños grupos -no más de 10 personas- para recibir ese apoyo. Esta situación es la más generalizada en los centros educativos en Canarias.

El apuro del IES Santa María de Guía es que tienen muchos ciclos y el alumnado de FP no ha podido hacer formación en los centros de trabajo. «Ahora se están proyectando unas actividades finales para contextualizar ese trabajo», dice la directora.

Pérez reconoce que tras tantos días de teleformación, se va notando «el hastío» del alumnado. «Se han ido cansando y el refuerzo es mucho más difícil cuando no tienen esa interacción en el aula». Por eso cree que es importante esta vuelta a clase. También para «el alumnado más desfavorecido» al que considera que hay «que echarles una mano en estas últimas semanas» de curso «para recuperar algo y que sepan que no están solos» y que «las familias y el alumnado vean que estamos aquí». El encuentro ha sido «triste», dice Pérez, «no poder acercarte a la gente, que no se le vea la sonrisa.. pero estamos contentos porque estamos haciendo nuestro trabajo», añade.