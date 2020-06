Educación aplaza sin fecha el protocolo para reabrir las escuelas infantiles

La elaboración del protocolo sanitario que regirá en la reapertura de las escuelas infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años se está complicando más de lo previsto y no se podrá publicar durante esta semana, tal y como anunció el martes el consejero de Educación del Gobierno de Canarias, José Antonio Valbuena, quien vaticinó que el lunes podrían reanudar la actividad.

El titular del área regional de Educación mantuvo ayer una reunión con los representantes de las escuelas infantiles privadas de las islas para presentarles el borrador del documento y emplazarles a un nuevo encuentro que tendrá lugar el próximo martes.

Así pues, desde el departamento del Gobierno regional se les comunicó que los técnicos de Sanidad siguen trabajando en la confección de estas normas con las que se pretende evitar la propagación del covid-19 entre el alumnado de corta edad y que, de momento, no hay una fecha fijada para la publicación de unas directrices que están planteando muchas dificultades. De hecho, desde la Consejería se advierte de que el protocolo no se emitirá si no ofrece «todas las garantías sanitarias y sin el consenso de todos los sectores implicados».

Esta decisión deja en el aire a las alrededor de 140 empresas del sector de la educación infantil en Canarias y a los padres y madres que esperaban aliviar los problemas de conciliación laboral con la apertura de estos centros.

«La reunión ha generado más incertidumbre», indicó ayer Julia Martel, representante de la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA Canarias). No obstante, la empresaria y educadora resaltó la actitud comprometida y dialogante del consejero quien confesó que la complejidad de las normas a aplicar para prevenir el virus en las aulas destinadas a los niños y niñas de 0 a 3 años ha obligado a retrasar su publicación.

Martel aprovechó la reunión para solicitar al Gobierno apoyo económico para las microempresas del sector y que se aumenten las ayudas a las familias para la escolarización temprana.

En la reunión de ayer, convocada a petición de ATA Canarias, estuvieron los representantes de la Asociación de Centros Infantiles Tenerife (Acinte), la Asociación de Centros de Educación Infantil de Las Palmas (Aceilas), Educando y Plataforma AEI.

Por la tarde noche, el consejero mantuvo otra reunión más amplia con los representantes del sector educativo para abordar los cambios organizativos que conllevará la reapertura de las aulas en el próximo curso.