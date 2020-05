Las familias, a favor de abrir los colegios este mes con protocolos

La Confederación de Ampas de Canarias (Confapa Canarias) le expondrá este jueves a la Consejería de Educación que están a favor de que los colegios abran a partir del próximo 25 de mayo para acoger al alumnado menor de 6 años, así como a quienes van a titular, esto es, el estudiantado de 4º de la ESO y el de 2ª de Bachillerato, pero reclama que se cumpla con todas las medidas de seguridad necesarias. Así lo avanzó este miércoles la presidenta de Confapa Canarias, Josefa Méndez, quien explico que este jueves le preguntarán a la Consejería «cómo van a preparar y organizar» la vuelta a las aulas.

«En la fase 2 (de la desescalada, que en Canarias, si todo va bien, se iniciará el próximo 11 de mayo) está contemplado, pero no sabemos cómo se va a hacer, qué instrucciones hay. Porque a parte de la higiene y desinfección de los centros, si habrá controles la seguridad, con qué espacios van a contar, si van a tomar la temperatura. Estamos a favor de esa vuelta, pero depende de las condiciones», abundó. Méndez señaló que es una medida más para conciliar la vida laboral y familiar, y lamentó que el portavoz del STEC, Fernando Pellicer, hablara de que con esta medida confunden un centro educativo con un lugar «aparcaniños». «Es muy despectivo para con las familias. Nos deja como si solo nos preocupara soltar a los chiquillos en el colegio y nos despreocupáramos». Lejos de eso, señaló Méndez, hay que comprender que muchas familias comenzarán a trabajar cuando se inicie la desescalada y no tienen alternativas. «Lo que no puede ser en una negociación es que siempre caiga en el mismo lado el beneficio y los perjudicados sean los alumnos y las familias», añadió. En estos momentos «todos tenemos que sacrificarnos», apuntó Méndez.

Sobre las dificultades de mantener la distancia física entre los pequeños porque les gusta jugar o tocarse, como apuntaban las fuentes sindicales, Méndez recuerda que aprenden muy rápido. «No puedo hablar por todos. Va a ser difícil, pero te puedes llevar una sorpresa . Los niños y niñas pequeños son como esponjas. Son como plastilina que puedes moldear y si les inculcas las medidas desde tan pequeños son mucho más disciplinados. Si lo aprenden en los centros es más fácil para ellos aprenderlo», añadió.

«A nosotros lo que nos preocupa es la incertidumbre de no saber cómo van a volver a clase, no saber si los centros cumplen con las condiciones de seguridad e higiene», insistió. «Tiene que haber dosificadores, el servicio de limpieza debe estar todo el día porque una vez que se use un baño hay que limpiarlo...».

En la reunión con la Consejería también está previsto que se aborde el inicio del próximo curso escolar, en septiembre. La Ministra de Educación avanzó que previsiblemente no podría ir todo el alumnado y que habrá que combinar la educación presencial con la telemática.

«Todos nos tendremos que sacrificar», dijo de nuevo Méndez. «No sabemos cómo lo van a hacer, si por días pares e impares, dividiendo turnos... Nos preocupa qué alumnado va y quién se queda. y eso también afectará a las familias», añadió.