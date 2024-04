La implementación de Infantil de 0 a 3 se atasca: el próximo curso empezará sin nuevas aulas

La implementación de la Educación Infantil de 0 a 3 años en los centros públicos de Canarias se estanca. Tras dos años avanzando, aunque no sin contratiempos, el próximo curso empezará sin nuevas plazas para esta etapa educativa. La Consejería de Educación abre hoy el plazo de matrícula ordinaria para toda la enseñanza no universitaria incluyendo las 1.199 plazas de las 68 aulas de 0 a 3 que ya están en funcionamiento en los colegios públicos de las islas. Y, en junio abrirá un periodo extraordinario de matrícula para una horquilla de entre 388 y 460 plazas distribuidas en una veintena de centros. Se trata de las aulas ya aprobadas para este curso y que no pudieron abrir ni en septiembre ni en enero porque no se habían licitado las obras, o se paralizaron o quedaron desiertas.

Cabe recordar que el número de plazas previstas de primer ciclo de Infantil para el curso 2023-24 era de 1.793 entre las 597 en 34 colegios que se pusieron en marcha el año anterior y 1.196 de nueva creación en otros 65 centros públicos. De estas últimas finalmente solo abrieron 602, con lo que la horquilla que ahora baraja Educación para el periodo extraordinario de matrícula no llega a cubrir las 594 plazas que no arrancaron este curso.

EL CRONOGRAMA Curso 2022-23 En el primer año de la implantación de educación Infaltil en colegios públicos se abrieron 597 plazas (33 aulas), aunque no todas se iniciaron en septiembre.

Curso 2023-24 La idea era abrir 1.196 plazas más en otros 65 centros. En septiembre abrió menos de la mitad, en diciembre otras dos y en enero se sumaron 29 llegando a 602 plazas.

Curso 2024-25 No hay previstas plazas nuevas. Se abrirán 460 en septiembre que estaban ya previstas para este año.

750 plazas Es la previsión de Educación de nuevas aulas para el próximo curso, pero no tienen fecha de apertura.

«¿Se van a crear plazas nuevas en el curso 2024-25? Sí. ¿Que no las sacamos en esta orden? No. Porque no quiero engañar a nadie. Hasta que no tenga la plazas no voy a sacar la orden para que las familias puedan matricular a sus hijos», afirma el consejero de Educación, Poli Suárez.

Este año las familias habían matriculado a los niños y niñas de 2 años (que es la que mayoritariamente se implementa junto a aulas mixtas de 2 y 3 años) «sin estar las aulas listas». Y, de hecho, más de la mitad las plazas previstas no llegaron a abrir. Educación como alternativa ofreció centros privados, pero en muchos tampoco se cubrió así a todo el alumnado que había quedado sin aula.

«Lo pase mal al inicio de curso escolar por no dar cumplimiento a lo que se había prometido. No por mí, sino por las familias. Estamos hablando de que ha habido un engaño y conmigo no cuenten», asegura Suárez. Por eso no se abrirá la matrícula hasta junio, cuando ya se tenga seguridad de que las plazas estarán funcionando con normalidad en septiembre, cuando se inicie el curso y tenga la seguridad de que estarán funcionando. También por eso el consejero no quiere adelantar los centros que contarán con estas aulas, aunque las familias ya saben en qué centros se quedaron sin la apertura de la ansiada aula infantil y que estos colegios son candidatos a estar en la lista.

Según explicó el consejero, en estos momentos está ya en Intervención, que debe hacer el informe previo preceptivo a la licitación de las obras, un contrato que se envió en marzo con un lote al que han llamado fase 3A de diez nuevas aulas, lo que supone un total de 176 plazas. Además, la semana pasada entró otro, de la fase 3B, que trata de las obras de otras nueve aulas (158 plazas). En este último lote se incluyen tres aulas (50 plazas) que se corresponden con los colegios Nereida Díaz Abreu, de Valle Gran Rey, en La Gomera, el centro Mario Lhermet Vallier, de Hermigua, también en La Gomera y el colegio Tuineje, en Fuerteventura y que debían haber abierto este curso.

Así, en lo que va de legislatura la Consejería de Educación ha propuesto la creación de 16 nuevas aulas de educación Infantil (284 plazas), las cuáles están aún pendientes de un informe que permita licitar las obras.

750 nuevas plazas «a lo largo del curso»

No obstante, a lo largo del curso 2024-25 la Consejería pretende contar con un total de 750 nuevas plazas (42 aulas) de esta etapa que irán abriendo según se terminen las obras. «Pero no las vamos a ofertar hasta que estén terminadas. No voy a decir que este curso vamos a tener tantas hasta que no las tenga», insiste el consejero, «porque si las ofertara [para que las familias matriculen al alumnado] estaría estafando», insiste Poli Suárez.

La consejería ha reforzado al personal de la Unidad Administrativa Provisional (UAP) con tres personas más, lo que representa casi un 30%. Aún así, admite Suárez, surgen problemas. «Tengo cuatro aulas en el norte de Tenerife paradas porque las empresas han pedido prórrogas, que son legales. Y lo siento, pero no voy a decir que están. Yo creo que estoy actuando correctamente. Estoy convencido. Y no voy a engañar a nadie».

De momento, en septiembre cuando arranque el curso escolar Canarias seguirá a la cola del Estado en la escolarización de 0 a 3 años.