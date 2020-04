El alumnado de la ULPGC se ve perjudicado por el final de curso

La etiqueta #AsíNoULPGC se convirtió ayer en tendencia mundial en Twitter. Con ella el alumnado de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) denunciaba en las redes sociales que las decisiones del rectorado sobre cómo finalizar el curso le perjudican «gravemente» porque no se les ha tenido en cuenta. Por eso, desde el Consejo de Estudiantes de la ULPGC se pide que les dejen «participar».

El estudiantado de la ULPGC se está movilizando «porque nuestra universidad no nos está informando y tampoco nos está teniendo en cuenta en la toma de decisiones. Modificaciones que de aprobarse supondrían un enorme perjuicio para los estudiantes, como por ejemplo que los estudiantes que no hayan alcanzado el 50% de las prácticas externas tengan que realizarlas el próximo curso o que no se contemple el retraso de la convocatoria para garantizar que los compañeros y compañeras con pocos recursos puedan realizar el examen en igualdad de condiciones», señaló ayer la presidenta del Consejo de Estudiantes, Ada Santana.