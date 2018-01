Educación no reducirá las plazas de las oposiciones

Las comunidades autónomas estamos intentando que los exámenes de las oposiciones sean en la misma fecha, pero sobre todo para evitar que haya mucho movimiento de aspirantes de unas zonas a otras dentro de la península, no precisamente a Canarias», afirmó ayer Rafael Bailón, quien niega que la oferta amplia de plazas en las islas para los cuerpos de secundaria, formación profesional, técnicos de FP y escuelas de idiomas de este año divididas en 33 especialidades suponga que muchos docentes interinos corran peligro de quedarse sin trabajo.

El director general de Personal respondió ayer a los sindicatos que hay que tener «rigor» a la hora de hablar de un tema que genera «incertidumbre» entre muchos docentes interinos y negó que se vaya a producir esa avalancha de opositores de fuera de Canarias que auguran las fuerzas sindicales: «hay una oferta generalizada en todo el Estado y, por ejemplo, Andalucía saca más de 5.000 plazas», pone de ejemplo. También dio cifras como las 1.500 de Castilla y León y alrededor de 1.000 tanto en Extremadura como en Castilla-La Mancha.

Bailón sí reconoce que la oferta de 2.041 plazas en las islas –1.580 para 14 especialidades de secundaria– es «potente», de las más amplias de todas las comunidades autónomas respecto a su población. «Es una situación de excepcionalidad para poder cubrir las jubilaciones y bajar de forma significativa la tasa de interinidad, que hay que recordar que es fruto de un acuerdo estatal que se firmó con los sindicatos», añadió el dirigente de la Consejería de Educación.

Actualmente Canarias tiene un 30% de personal docente interino en la enseñanza pública no universitaria y el objetivo con estas convocatorias es llegar al 11,5%. Según Bailón, hay dos factores que permiten al profesorado interino tener muchas posibilidades de conservar sus puestos de trabajo. El primero, la modificación de las normas de acceso que le da más puntuación a la experiencia, pero siempre primero aprobando el examen. «Ese es un filtro muy potente para que logren una plaza», dice. Y para quienes no superen el examen o no se presenten, en Canarias este año no se reordenarán las listas de empleo en función de los resultados de las oposiciones, por lo que quienes están en primeras posiciones seguirán ahí.

«El sistema educativo se tiene que proveer de las personas que trabajan ya en él pero también de recién licenciados», puntualiza el director general de Personal, quien destaca que la excepcionalidad de este periodo en la oferta pública de empleo porque se debe bajar la tasa de interinidad al mismo tiempo que cubrir las jubilaciones del profesorado, que en Canarias «tiene un ritmo muy alto».

La Consejería prevé publicar a principios de abril la orden de convocatoria de las oposiciones de este año, cuyos exámenes se celebrarán en la última semana de junio.