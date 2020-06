Educación da a conocer las claves para la vuelta al colegio

El ‘equipo Covid’

Cada mañana, lección de pandemia

El protocolo insta a introducir una educación en salud, que antes no existía, en el día a día de los alumnos: «Conviene realizar un recordatorio al inicio de la mañana de las medidas básicas de prevención e higiene. Además, se puede trabajar en las tutorías o incluyéndose de manera transversal en otras asignaturas».

«Grupos de convivencia estable»

Las ratios de alumnos por aula se reducen, pero no tanto como quería el Gobierno. Celaá las plantea, de Infantil a 4º de Primaria, como «burbujas» o «grupos de convivencia estable» de hasta 20 alumnos que socializan entre ellos «sin mantener la distancia interpersonal de forma estricta» y «evitando la interacción con otros grupos del centro educativo». La separación, por tanto, deja de ser obligatoria para los menores de 10 años. Y para los mayores se reduce de dos a 1,5 metros.

Clases en el parque

Para acoger a los niños que se han quedado fuera de esas «burbujas», el protocolo insta a crear miniaulas «con mamparas» dentro de los comedores, gimnasios y salones de actos de los colegios; habilitar también los patios, «sobre todo si cuentan con techado y lonas que permitan su adaptación climatológica», y recurrir a «parques cercanos», «centros culturales», «polideportivos» y «ludotecas» del municipio. No se concretan los criterios para ubicar a unos alumnos en aulas convencionales y a otros en estos espacios improvisados, para los que habrá que pedir permiso a los ayuntamientos.

Se puede comer en el aula

Turnos para salir a jugar

Celaá dio a entender este miércoles que no se podrá jugar a la pelota. El juego estará perfectamente pautado y dividido: «Se debe organizar el tiempo de recreo y patio, aumentando los turnos y debiendo prevalecer el criterio de que salgan los grupos de convivencia estables, de manera que no coincidan en la misma hora y espacio alumnos de grupos diferentes, para procurar minimizar la interacción entre grupos». Esos niños que en la escuela se separan son los que luego se juntarán a la salida del colegio.

«Mascarillas higiénicas y reutilizables»

El protocolo dice que la mascarilla «será de tipo higiénico y, siempre que sea posible, reutilizable». Insta a las comunidades a surtir a los centros para que se sirva de ellas «el profesorado y para poder reponer las del alumnado, en caso de necesidad u olvido». Pero luego queda claro que tampoco van a necesitarse mucho, aunque la casuística es enrevesada y difícil de memorizar.

Hasta ahora se decía que la mascarilla se llevara siempre que no se pudiera respetar la distancia de seguridad -que era de dos metros-. Ya no será obligatoria en Infantil y de 1º a 4º de Primaria, «tampoco será necesario su uso si se está con el grupo estable de convivencia», aunque, si se sale del mismo, «se deberá llevar puesta cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros».

El uso será «voluntario» para los profesores de estos niños, aunque «obligatorio cuando estén fuera del grupo y cuando no se pueda mantener la distancia, que en el caso de los docentes se fija en 1,5 metros también». ¿Y para los alumnos mayores de 10 años? A partir de 5º de Primaria, «no será necesaria cuando estén sentados en sus pupitres» a esta distancia. En caso contrario, sí. Y lo mismo para sus profesores.