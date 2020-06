Las mascarillas no serán obligatorias en el pupitre

Un máximo de 20 alumnos por clase en Educación Infantil y hasta 4º de Educación Primaria incluido; separación entre las mesas del aula de al menos 1,5 metros en 5º y 6º de Primaria, Educación Secundaria y Bachillerato; y en cuanto al uso de mascarilla, no será obligatoria ni en Infantil ni en Primaria, de 1º a 4º. Tampoco será necesario su uso si se está con el grupo estable de convivencia, o sea con los compañeros de clase. Si se sale de ese grupo se deberá llevar puesta cuando no se pueda mantener la distancia de 1,5 metros, lo que apunta al recreo o a los cambios entre clase y clase. Para los alumnos que cursen a partir de 5º de Primaria, el uso de mascarilla será obligatorio solo cuando no se pueda mantener una distancia interpersonal de 1,5 metros pero no cuando se esté sentado en el pupitre.

Estas son sucintamente las medidas incorporadas a un documento elaborado por los ministerios de Sanidad y Educación y FP, que servirá de base a todos los centros educativos de España para el curso 2020-2021. Ni que decir tiene que, al margen de estas recomendaciones que acaba de dar a conocer el Gobierno, el documento incluye un apartado importante con las medidas de prevención personal, como son la higiene de manos frecuente, el evitar tocarse la nariz, ojos y boca, o el usar pañuelos desechables. Además, se dará prioridad a la utilización de espacios al aire libre para la realización de actividades educativas y de ocio, en lugar de los cerrados.

El objetivo es plantear una estrategia consensuada por los diferentes agentes implicados «para ofrecer un entorno escolar seguro y saludable al alumnado y personal de los centros educativos, así como posibilitar la detección precoz de casos», tal y como recoge una nota de prensa de ambos ministerios. El documento, que será expuesto mañana por la ministra Celaá en la Conferencia Sectorial de Educación, busca ofrecer un marco común que pueda ser adaptado en cada comunidad autónoma y ser implementado según la realidad de cada centro. Según datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica, sólo un 1,37% del total de casos confirmados de Covid-19 corresponde a población entre 0 y 19 años.