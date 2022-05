Los docentes canarios de enseñanzas artísticas en pie de guerra

Los profesores de enseñanzas artísticas de canarias sigue n sumando apoyos para evitar una disminución de sus horas lectivas en el plan docente para la Enseñanza Secundaria, Bachillerato Artístico y Humanidades así como para Personas Adultas.

Los educadores hacen constar a través de un manifiesto s u malestar con el borrador del nuevo currículo educativo que publica la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias.

Consideran que dejar de lado los estudios artísticos en pleno siglo XXI «es un claro retroceso que recuerda a las enseñanzas del siglo pasado»

A continuación puede leer el texto íntegro:

Alertamos sobre la intención del Gobierno de Canarias de restar importancia y hacer desaparecer de la enseñanza los estudios artísticos en los centros docentes de las islas, tanto en la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), como en los bachilleratos artísticos y de humanidades, así como en los Centros de Enseñanza para Personas Adultas.

En el borrador del nuevo currículo educativo publicado por la Consejería de Educación se reducen las horas de docencia a las materias artísticas, y estas pasan de ser comunes para todo el alumnado a ser opcionales, lo que pone de manifiesto la nula importancia que le otorga la Consejería de Educación a las enseñanzas artísticas en sus nuevos planes.

En lo relativo a la educación artística, la Educación Plástica Visual y Audiovisual deja de ser una materia común para todo el alumnado de la ESO y se la relega a las opcionales, además desaparece la materia Prácticas Comunicativas y Creativas, perdiéndose así un año entero de formación, en el que se dedicaban dos horas semanales a las prácticas artísticas impartidas conjuntamente por el profesorado de lengua y de música en primero de la ESO, y por el de lengua y dibujo en segundo.

El hecho de que las materias artísticas sean opcionales en la ESO podría dar lugar a que el alumnado llegue a los bachilleratos habiendo cursado únicamente tres horas semanales de Educación Plástica, Visual y Audiovisual en el primer ciclo de la ESO, y ninguna en el segundo ciclo, con el perjuicio que ello supone para sus posibilidades de éxito en los bachilleratos de Artes, en el General o en el de ciencias y tecnología.

Se destaca la importancia de estas materias, que permiten vincular la creación artística con la componente emocional, lo que ha posibilitado que el alumnado aprenda a comunicarse a través de las artes y a integrar el pensamiento creativo en todas las vertientes de su actividad intelectual, incluidas entre otras, la científica o la tecnológica.

El Real Decreto 217/2022 posibilita que una de las optativas pueda configurarse como un Trabajo Monográfico, sin que lo imponga necesariamente, por ello proponemos que en su lugar se cree una materia optativa de carácter complementario a la opcional Expresión Artística, con la finalidad de formar al alumnado en los aspectos más técnicos del lenguaje visual, que son absolutamente necesarios, especialmente en los bachilleratos de ciencias y tecnología y en el de artes, sin olvidarnos de los futuros estudios de formación profesional, arquitectura, o de diseño, tanto gráfico como industrial.

En cuanto a los estudios de bachillerato, la situación planteada en el borrador del nuevo currículo también resulta alarmante, puesto que en el bachillerato de artes se ha reducido significativamente la presencia y el peso relativo de las materias Cultura Audiovisual y Fundamentos Artísticos, ahora obligatorias y con dos cursos de duración, que pasarían a impartirse de forma opcional y únicamente durante un año.

Del mismo modo, aunque en el bachillerato general se incluye la optativa Movimientos Culturales y Artísticos, en el bachillerato de humanidades se elimina el Dibujo Artístico en sus dos años de estudios. Asimismo, se degrada la Cultura Audiovisual, al dejar de incluir esta entre las materias del Bachillerato evaluables en el Acceso a la Universidad (EBAU).

La situación de la Educación Básica de Personas Adultas, impartida en los centros de adultos (CEPA) también se ve enormemente afectada, puesto que en el «Borrador de Orden reguladora de la Educación Básica de Personas Adultas» de Canarias, se eliminan del «Ámbito Social» los contenidos artísticos: expresión plástica y música, por lo que el alumnado se verá absolutamente privado de recibir formación en estos aspectos, al estar ausentes del currículo a partir de ahora.

Según el reciente Real Decreto 217/2022, de ordenación y enseñanzas mínimas de la Educación Secundaria Obligatoria, es potestad de las Comunidades Autónomas el añadir los aspectos básicos de las enseñanzas mínimas de estas materias, pues estas disponen para integrarlos del cuarenta por ciento del currículo (disposición adicional tercera, punto 3. en relación con el art. 13.3), asegurando así al alumnado una formación integral y de calidad, impartida por docentes expertos en las materias que se eliminan respecto al currículo actual.

A la hora de diseñar los nuevos currículos, la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias debería consultar al profesorado que impartirá las enseñanzas artísticas en la ESO, en los bachilleratos y en la Enseñanza de Adultos, puesto que son los verdaderos expertos en la materia, y que han estado y continúan estado dispuestos a aportar su conocimiento y su experiencia para el beneficio de la calidad educativa en nuestro ámbito de actuación.

Consideramos que marginar a los estudios artísticos en pleno siglo XXI es un claro retroceso que recuerda a las enseñanzas del siglo pasado, donde solo se fomentaban la expresión escrita y las matemáticas, puesto que, en el actual mercado laboral, y aún más en el del futuro, se exigirá saber trabajar en equipo, ser creativo y utilizar el pensamiento divergente y autónomo, competencias todas ellas que se desarrollan a través de las enseñanzas artísticas más que de ninguna otra.

A lo anterior se le añade que, en el alumnado adulto las enseñanzas artísticas contribuyen al fomento de su equilibrio mental, a la reducción del absentismo y al refuerzo de su autoestima.

Según la UNESCO, « el arte nutre la creatividad, la innovación y la diversidad cultural, y desempeña un rol importante en el intercambio de conocimientos y en el fomento del diálogo» […] «Al fomentar el desarrollo del arte, se fomentan los medios a través de los cuales lograr un mundo más libre y pacífico».

Consideramos imprescindible que la Consejería de Educación canaria adopte una visión vanguardista en el campo educativo, aplicando el punto 8 de la LOMLOE, que señala como uno de los diez «desafíos del sistema educativo español» [el] «aumentar las vocaciones STEAM especialmente en chicas» (Science, Technology, Engineering, ARTS, Maths), evitando perpetuar la jerarquización de disciplinas y saberes, y en la línea de agrupar los campos del conocimiento en una única área, definida por el acrónimo STEAM, incluyendo y potenciando la presencia de las artes en el currículo de toda la enseñanza.

Adhesiones al Manifiesto

