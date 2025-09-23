Denuncian las «aulas sauna» en Canarias y el consejero responde: «No soy el que pone el sol» La oposición critica en el Parlamento los problemas causados en los centros en la última ola de calor y Poli Suárez destaca la normalidad en el inicio de curso

Efe Santa Cruz de Tenerife Martes, 23 de septiembre 2025, 19:22 | Actualizado 19:53h. Comenta Compartir

Los grupos Nueva Canarias y PSOE han denunciado este martes los problemas provocados en los centros educativos canarios durante el último episodio de altas temperaturas, si bien el Gobierno regional ha defendido que el inicio de curso se ha desarrollado con total normalidad y sin apenas incidencias.

En una comparecencia solicitada por Nueva Canarias y Partido Popular, la diputada de NC-BC Carmen Hernández ha subrayado que la ola de calor «es un tema serio» y ha recordado que es el segundo año que el consejero regional de Educación, Poli Suárez, se enfrenta a esta cuestión.

«Aulas convertidas en saunas y niños que han empezado el curso sudando como pollos, mientras se traslada la responsabilidad de activar el protocolo a los equipos directivos de los centros», se ha quejado Hernández, que ha recordado que esos equipos ya soportan bastante carga de gestión cada inicio de curso.

Hernández pidió asimismo un plan insularizado para la adaptación climática de todos los centros de Canarias y ha acusado al Gobierno canario de no tener previsión ni voluntad política.

También ha denunciado los centenares de interinos que «se han quedado en la calle» y las «imágenes inaceptables» que se han producido en algunos centros de Las Palmas de Gran Canaria, donde el alumnado ha tenido que hacer noche en las inmediaciones de los centros para conseguir una plaza de FP sanitaria.

En su turno, el consejero Poli Suárez ha asegurado que apenas se tuvo media docena de incidencias y que el curso escolar ha arrancado con 6.000 alumnos menos y 700 docentes más.

«Cerca de 240.000 estudiantes se incorporaron a las aulas de 851 centros educativos de todo el archipiélago. Apenas tuvimos media docena de incidencias registradas en diferentes jornadas, que no afectaron al normal desarrollo de la actividad lectiva, resueltas con inmediatez y relacionadas con bajas médicas de última hora, alguna ruta de transporte escolar u obras en fase de culminación», ha resumido Suárez.

Se quejó asimismo de que le hagan culpable del calor. «Yo no soy ni el que pone el sol ni la lluvia porque era lo que me faltaba», ha ironizado Suárez, que ha enumerado varias obras de centros educativos elaborados en el pasado sin que se proyectase en ellos zonas de sombra.

También ha mencionado, además de la bajada de ratios, la «solución» a las reivindicaciones de alumnado con necesidades educativas especiales, las mejoras en infraestructuras y la reducción de la burocracia que afrontan los equipos.

Del PSOE, Marcos Hernández ha llamado a no perder el norte diciendo que no ha habido incidencias cuando profesores y familias han transmitido quejas, «unido a fallos en la gestión de los nombramientos del personal no funcionario».

«¿Cómo va a ser un éxito atribuir toda la responsabilidad a los centros educativos cuando hubo centros que suspendieron las clases teniendo la misma temperatura que otros centros que siguieron adelante?», se ha preguntado el diputado.

Por Vox, Javier Nieto ha cuestionado tanto que todo sea un caos, algo que cree que va en contra de la profesionalidad del cuerpo docente, ni que todo sea brillantísimo, y ha realizado varias preguntas respecto al desarrollo de nuevos programas de formación profesional.

También le ha preguntado al consejero si opina que hay adoctrinamiento en las aulas y qué opina de las palabras de la presidente madrileña Isabel Díaz Ayuso al respecto.

De los grupos que apoyan al Gobierno, Jennifer Curbelo, del Partido Popular, ha acusado a la diputada de Nueva Canarias de «alarmista« y ha negado que hubiese problemas, a la par que ha aseverado que las infraestructuras, al contrario que otros años, «están en perfecto estado».

«Claro que hay incidencias pero lo importante es que se resuelvan. Ha habido normalidad por primera vez desde que recuerdo», ha reseñado Curbelo.

En la misma línea se ha expresado Yonathan Martín, de Coalición Canaria, quien también ha pedido seguir implantando medidas que mitiguen las consecuencias del cambio climático, porque «la realidad es la que es».

Raúl Acosta, de la Agrupación Herreña Independiente, ha valorado que se haya buscado el consenso de la mano del cuerpo docente y el esfuerzo para bajar las ratios, mientras que Melodie Mendoza, de la Agrupación Socialista Gomera (ASG) ha destacado la ampliación en las islas no capitalinas de la oferta de formación profesional y ha denunciado los sobrecostes de la doble insularidad.