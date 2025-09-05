Una noche de cola por una plaza de FP: «Vuelva usted el martes» Medio centenar de personas amanecen a las puertas del IES Primero de Mayo en busca de una vacante en la rama sanitaria | Hubo un error al citarlas y el centro pide disculpas

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 5 de septiembre 2025

Medio centenar de personas amanecieron haciendo cola en la capital grancanaria. No buscaban entradas para un virtual concierto de Quevedo ni para una gala del carnaval. Aguardaban su turno con la pretensión de acceder a una plaza vacante para cursar estudios de Formación Profesional en la rama sanitaria en el Instituto de Enseñanza Secundaria Primero de Mayo, en Las Palmas de Gran Canaria. «Después de pasar toda la noche haciendo cola, nos dijeron que volviéramos el martes», señaló una de las personas afectadas, que calificó la situación vivida a las puertas del centro de «surrealista».

Todos los años por estas fechas, una vez que se han resuelto las matrículas ordinarias y se saben cuántas plazas han quedado por cubrir, cada centro de Formación Profesional atiende las nuevas solicitudes de matrícula por orden de llegada a partir del 1 de septiembre. Sin embargo, quienes acudieron al centro educativo situado en la carretera de Los Tarahales ese día, al igual que los dos siguientes, fueron citados para el viernes 5 de septiembre.

Y allí estaban ayer al amanecer cuando el centro abrió sus puertas; en total, medio centenar de personas. Algunas, incluso, pasaron la noche al raso para guardar su turno desde la víspera. Era lo esperable. «Me dijeron que viniera temprano porque había mucha gente esperando las vacantes y preferí ir la noche antes», comenta un padre que aspiraba a una plaza para su hija.

Sin embargo, las horas de espera fueron del todo infructuosas. Sobre las 7 de la mañana, personal de la secretaría les comunicó que no se les iba a poder atender ese día, que se marcharan y que volvieran el próximo martes. La noticia provocó protestas e indignación en quienes llevaban toda la noche allí, relata el afectado.

Al parecer, según explicó el personal del centro, se produjo un error porque las plazas vacantes se conocerían pasadas las 14.00 horas. Además, argumentaron que se había colocado un cartel el jueves en la puerta advirtiendo de que el viernes no se atendería a los solicitantes.

«Lamentamos mucho que esta pobre gente haya estado haciendo fila por una información errónea que les dio una de las administrativas: les dijo que se abriría la matrícula desde este viernes», aclaró la directora del centro, Carmen León, quien reiteró sus disculpas y aseguró que se informó a través de la web del centro de que las plazas vacantes se comunicarían a partir del viernes y se otorgarían por orden de llegada el siguiente día lectivo, o sea, el martes. De momento, hay vacantes cinco plazas. El próximo viernes se comunicará si se liberado alguna más, apunta León.

Ampliar Aspirantes a las plazas en la entrada del IES poco antes del amanecer. C7

Una información que no tuvo mucho recorrido a tenor de la gran cola de aspirantes que decidieron hacer una lista numerada respetando el orden de llegada para poder acceder a las vacantes. Sin embargo, esta opción no era viable, según León, porque, posiblemente, otras personas sabían ya que las plazas se empezarían a asignar el martes.

Así y todo, algunos de los afectados acudieron a Inspección Educativa para buscar algún tipo de solución y formular su queja. «Desde la Inspección nos dicen que no pueden hacer nada porque cada centro tiene autonomía para decidir cómo asignar las plazas», comenta el interesado, abatido después de 30 horas sin pegar ojo. «Es una falta de respeto que un centro de enseñanza cometa un error durante tres días consecutivos; que cambien su propia norma el día antes (jueves), que nos haya tenido haciendo cola, a algunos durante diez horas, y que la única solución sea una disculpa», dijo aún estupefacto.

Problema sanitario

Menos sorprendido por las colas se mostró el viceconsejero de Formación Profesional del Gobierno de Canarias, Francisco Machado. «Cuando termina el periodo ordinario de matrícula en FP, para completar las plazas vacantes, las personas interesadas se matriculan conforme llegan, con el fin de cubrir el máximo posible», indica. Este procedimiento se realiza en todos los centros sin incidencias, excepto en los ciclos de sanidad. «Ahí hay mucha demanda y pocas plazas por desgracia, y se forman colas. Esto ocurre, en general, en los centros de toda España en septiembre para acceder a la familia sanitaria», lamenta Machado.

Según Machado, este tipo de incidentes solo se da durante estas fechas en la rama sanitaria y en el resto de los centros las solicitudes se atienden por orden de llegada sin más problemas. Además, aclara que cada centro tiene autonomía para decidir cómo cubrir las vacantes.

En vista del panorama, el dirigente de la Consejería de Educación reconoce que su departamento se pondrá manos a la obra para asegurarse de que estas circunstancias no se repitan. «Intentaremos propiciar algún sistema para que no ocurra lo que ha ocurrido», promete Machado.