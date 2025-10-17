Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Efe

Detenido en Palma por acuchillar en el cuello a su mujer

La víctima ha sido trasladada al hospital para ser intervenida de las heridas sufridas

EP

Viernes, 17 de octubre 2025, 10:46

Comenta

La Policía Local de Alcúdia ha detenido a un hombre por presuntamente haber acuchillado en el cuello a su mujer en el Port d'Alcúdia.

Fuentes policiales han explicado que el aviso por la agresión se ha producido a primera hora de este viernes, alrededor de las 07.20 horas.

Al parecer, el hombre ha agredido a su mujer en el cuello con un cuchillo de cocina, según ha publicado el diario 'Última hora' y han confirmado las mismas fuentes. El arrestado ha sido puesto a disposición de la Guardia Civil del puerto de Pollença.

La víctima ha sido trasladada al hospital de Inca para ser intervenida de las heridas sufridas.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El muerto en el choque contra una guagua en Juan Grande es un expolicía condenado por narcotráfico
  2. 2 Muere una persona en un accidente entre un coche y una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
  3. 3 La histórica panadería Miguel Díaz, al borde del cierre por falta de licencia
  4. 4 Canarias se prepara para el cruce de borrascas y la Aemet sentencia el fin de semana
  5. 5 Pelea entre dos defensores de la UD Las Palmas
  6. 6 «Me inmovilizaron con correas porque nadie podía quedarse conmigo en el hospital»
  7. 7 Satocan, Domingo Alonso y Martinón entran en Canaragua con el 45% del accionariado
  8. 8 La cantante canaria Valeria Castro se baja de los escenarios: «Me han ido apagando poquito a poco»
  9. 9 La Aemet lanza una advertencia a Canarias por el impacto de la borrasca: intensidad fuerte
  10. 10 Adiós al sueño verde de Santa Catalina: el parque que pudo ser y no fue

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Detenido en Palma por acuchillar en el cuello a su mujer

Detenido en Palma por acuchillar en el cuello a su mujer