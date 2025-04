El apagón masivo en España y Portugal, en la prensa internacional

Jorge Reyes Billón Las Palmas de Gran Canaria Martes, 29 de abril 2025, 13:13 | Actualizado 14:19h. Comenta Compartir

Desde las 12.33 horas del 28 de abril, España y Portugal se quedaron a oscuras debido a un apagón masivo que dejó sin electricidad y señal a más de 50 millones de personas. Pese a ir recuperando poco a poco la normalidad en ambos países, la anomalía de este suceso ha ocupado las portadas de los diarios alrededor de todo el mundo.

En España, periódicos como La Razón tildan lo ocurrido como un «Caos total» y, El País, El Mundo y ABC ya lo bautizan: «El gran apagón».

Desde CANARIAS7, una imagen del metro de Madrid a oscuras ocupa la portada y, al igual que La Vanguardia, se habla de una península «apagada». En Diario de Avisos, el protagonista es Pedro Sánchez, que tras sus declaraciones en la noche de ayer, «no descarta ninguna hipótesis».

En el otro gran afectado, Portugal, la palabra que más se repite en las portadas es «Apagão» (apagón), y en algunos casos, como en el de 'Correio da Manhã', se señala a España por lo sucedido: «Apagón español genera caos en Portugal».

En otros países de Europa, el cero energético también fue motivo de portada. En Francia, donde se vieron afectadas algunas zonas del sur, titulan en 'Les Echos': «España y Portugal inmersas en la oscuridad». Por otro lado, en Italia hablan de un «blackout» que paraliza a ambos países.

En Estados Unidos, 'The New York Times' y 'The Wall Street Journal' dedican un espacio al apagón y hablan de «estancamiento» de la rutina. Desde Latinoamérica, Brasil alude al regreso «al papel y la pluma» y Argentina hace hueco a la posibilidad de un ciberataque.

