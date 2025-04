93 menores de Gran Canaria, atrapados en Barcelona: «Estoy desesperado. No sabemos cuando veremos a nuestros hijos»

Lucía Álamo Valencia Las Palmas de Gran Canaria Martes, 29 de abril 2025, 12:14 Comenta Compartir

El viaje de fin de curso soñado para el alumnado de 4º de la ESO del IES José Arencibia Gil, en Telde, terminó siendo una pesadilla tras el apagón ocurrido en la península este lunes a mediodía. Los jóvenes, con edades comprendidas entre 15 y 16 años debían regresar ayer por la noche a Gran Canaria tras pasar cinco días en Barcelona, pero el incidente que dejó a media España sin luz, se los impidió.

Alejandro Cabrera Ruiz, padre de una de las alumnas afectadas no puede ocultar su preocupación a través del teléfono por no saber cuándo va a poder volver a ver a su hija: «No fui a trabajar por los nervios que tengo. Estoy hablando y temblando, esto es desesperante porque no sabemos cuando vamos a volver a ver a nuestros hijos y no nos dan una solución clara».

Según informa este padre, estaba previsto que los 93 alumnos, junto con los ocho profesores que los acompañan, regresaran en el avión de las 21.00 horas del lunes, pero se lo retrasaron a las 23.00 horas y finalmente, a las 02.00 horas de la madrugada le dijeron que no iban a poder volar. «Los niños durmieron tirados en el aeropuerto sin mantas ni medios para resguardarse del frío y los profesores vigilando que no les pasara nada. Tenemos mucha impotencia porque desde aquí no podemos ayudarles. Yo pensé en coger un vuelo hasta Mallorca y de ahí irme a Barcelona en barco porque solo quiero estar con mi hija».

Un angustia inexplicable

A este problema de no saber cuando van a volver los menores, hay que sumarle los fallos para comunicarse con ellos ya que la cobertura es escasa: «Ayer solo le funcionaba el móvil a dos niños y se los iban rotando para que hablaran con todos los padres y tranquilizarnos pero así no se puede vivir, estamos muy angustiados porque ni si quiera podemos hablar con ellos con normalidad y los tienen del aeropuerto al hotel y del hotel al aeropuerto».

El Instituto de Enseñanza Secundaria de Telde ha estado desde el primer momento intentando calmar a los padres de los jóvenes y en relaciones con la compañía Vueling para tratar de resolver este problema cuando antes.

En estos momentos, Ruiz cuenta que los menores se encuentran en un hotel descansando después de la larga noche que han pasado en el aeropuerto.