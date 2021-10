La covid-19 manda a casi 200.000 canarios al límite de la exclusión social y la pobreza severa

El SARS-CoV-2 no solo nos obligó a confinarnos y alejarnos de nuestros seres queridos y amistades. También ha ahondado en una de las lacras que arrastra Canarias desde hace décadas: la pobreza. La covid-19 mandó en 2020 en las islas a casi 200.000 personas al límite de la pobreza o a la pobreza severa. Así lo reveló ayer el 11º Informe 'El estado de la pobreza: Seguimiento del indicador europeo de riesgo de pobreza y exclusión social 2008-2020' que elabora la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social (EAPN) y que presentaron su presidente y vicepresidente en Canarias, Juan Carlos Lorenzo y Fernando Rodríguez, respectivamente.

El 36,3% de la población canaria está en «riesgo de pobreza y/o exclusión social», es decir, 810.900 personas, un 4% más que en 2019. Eso significa que en el último año 37.900 canarios y canarias han visto mermados sus ingresos de forma considerable, lo que los sitúa en este tramo poblacional. Pero, además, el número de personas en situación de pobreza severa aumentó en el último año un 49%. En términos absolutos 147.500 personas cayeron en el año de la pandemia en esta situación para sumar un total de 373.600 las personas las que con menos de 535 euros mensuales para sobrevivir.

LA CIFRA



En la comparativa con lo que ha ocurrido en el resto de España en el último año tampoco sale bien parado el archipiélago. Canarias ocupa el segundo lugar más elevado en las tasas Arope de pobreza y en baja intensidad en el empleo, y el primero en privación material severa, señala el informe.

Juan Carlos Lorenzo advirtió, además, que el informe se ha hecho con datos de la renta que no son de 2020, dado que no se han actualizado, pero sí son correctos los que atañe a la privación material, por eso vaticinó que el próximo año las cifras pueden ser aún peores.

El impacto social de la crisis sociosanitaria ha causado «mayores estragos en las personas vulnerables», explicó. De hecho, se puede hablar de dos fracturas. Por un lado entre el norte y el sur, es decir, las comunidades del norte han sorteado mejor los embates de la economía que las del sur, y también social agrandándose la brecha entre quienes más tienen y quienes tienen menos. «La renta del 20% más rico de la población es 5,8 veces más elevadas que la del 20% más pobre».

«Hemos vuelto atrás», dijo Lorenzo, «La recuperación se estancó en 2019 y hemos vuelto a cifras anteriores». Según el informe, en un año la covid-19 ha elevado las cifras de personas en riesgo de pobreza o exclusión social lo que la crisis económica de 2008 tardó seis.

Retraso en los pagos

Ser menor, familia monomarental o monoparental o persona extranjera aumenta el riesgo de caer en la pobreza o exclusión, pero tener un empleo no salva de ello, explicó Lorenzo. «La palabra fundamental es 'escoger'» en el sentido de que mucha gente «tiene que escoger entre comer correctamente o afrontar los gastos de la vivienda». Precisamente tener una casa de la que hacerse cargo, ya sea por alquiler o por los gastos habituales de electricidad, ha hecho que un 21,6% se retrasase en esos pagos -un 140% más que el año anterior-. El informe destaca «el aumento del conjunto de personas que no pueden mantener la vivienda a temperatura adecuada, que se multiplica por más de tres y crece un 250% más que el año anterior». Y entre el conjunto de personas que no puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado cada dos días, que alcanza el 7,8%, un 106,5% más que en 2019.

Fernando Rodríguez, por su parte, detalló los «datos demoledores» del informe con respecto a Canarias. Las cifras del archipiélago solo pueden compararse con las de Extremadura, y están a diez puntos de distancia de la media española. «Un tercio de la población canaria está en situación de pobreza», añadió.

Es el número de personas residentes en Canarias que está en riesgo de pobreza y/o exclusión social, lo que representa un aumento del 4% (37.900) entre el año de la pandemia y 2019. Además, 373.600 canarios y canarias están en situación de pobreza severa.