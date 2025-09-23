Registran un enjambre sísmico de 22 terremotos entre Izaña y las cumbres de La Orotava La actividad, considerada habitual en entornos volcánicos, se concentra en una zona sismogénica reciente sin indicios de intrusión magmática

Efe Santa Cruz de Tenerife Martes, 23 de septiembre 2025, 12:14

El Instituto Geográfico Nacional ha registrado en las últimas 24 horas una serie sísmica con 22 terremotos de baja magnitud localizados entre Izaña y las cumbres de La Orotava.

El director del IGN en Canarias, Ithaiza Domínguez, ha explicado que es se trata de una actividad común en entornos volcánicos pero ha reconocido que es «peculiar» por ser en una zona sismogénica «nueva», que ha empezado a funcionar este año.

Domínguez ha señalado que no se detecta intrusión magmática como ocurrió en La Palma, ha aclarado que se trata de una actividad débil y espaciada en el tiempo y ha insistido que es algo esperable en un entorno volcánico.

Además, ha precisado que en lo que va de año ya se han visto otras series sísmicas similares en la zona de La Orotava y ha asegurado que como ocurre siempre, se hará un seguimiento de estos movimientos.

La magnitud de los terremotos registrados en las últimas 24 horas oscilan entre los 0,6 y los 2 mbL.g y fueron registrados desde las diez de la mañana de ayer hasta las 8:12 horas de este martes, según los datos aportados por el IGN.

La profundidad media de estos movimientos sísmicos es de 7 kilómetros.