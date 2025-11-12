Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Imagen de las localizaciones de los terremotos registrados en Gran Canaria en los últimos 30 días. C7

Un nuevo terremoto hace temblar a Agaete

El seísmo, de magnitud 1,9 y localizado a 4 kilómetros de profundidad, se registró en la madrugada de este miércoles | Fue sentido en el municipio grancanario y en la localidad vecina de Gáldar

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 18:10

Comenta

El valle de Agaete volvió a temblar en la madrugada de este miércoles con un nuevo terremoto registrado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) a las 3.59 de la madrugada.

El seísmo de magnitud 1,9 fue sentido debido a la escasa profundidad de su hipocentro, localizado a solo 4 kilómetros de profundidad.

Vecinos del Valle de Agaete y de Gáldar reportaron al IGN haber percibido el terremoto de forma débil, con intensidad II.

Unos 70 terremotos en los últimos 30 días

En el último mes, el IGN ha localizado 70 seísmos en esta zona: la mayoría de baja magnitud, con sus hipocentros a escasa profundidad, entre 10 y 0 kilómetros. Solo ocho han sido notados por la ciudadanía.

El mayor de los terremotos, sentido ampliamente por la población, se registró en la madrugada del 30 de octubre y tuvo una magnitud 2,9.

En cuanto al origen de los temblores, desde el IGN se sospecha que son de origen tectónico y no presentan ninguna característica que los relacione con magma en movimiento o con una actividad hidrotermal ligada al volcanismo.

