Agaete registra un terremoto de magnitud 2,9 muy sentido por la población: «Creí que se caía la casa» El seísmo se produjo a las 1.19 horas de este jueves y fue notado con intensidad máxima IV en la localidad del norte de Gran Canaria | Al temblor, sentido también en el centro y en la cumbre de la isla, le siguió un segundo menos potente

La madrugada de este jueves ha sido muy movida en la localidad grancanaria de Agaete. A la 1.19 horas se registró un terremoto de magnitud 2,9, a 7 kilómetros de profundidad, que fue sentido ampliamente por la población del municipio del norte con intensidad IV, es decir, de forma moderada.

El silencio de la noche amplificó el ruido de los objetos vibrando y algunas personas llegaron a despertarse al sentir algo similar al paso de un camión de gran tonelaje. «Creí que se caía la casa», dijo Expedita Díaz en las redes sociales sobre el susto que se llevó.

La zona del valle de Agaete fue donde más se apreció el seísmo, que también se notó con menor intensidad en otras partes del centro y norte de Gran Canaria, como Gáldar, Valleseco, Tejeda, San Mateo, La Aldea o Teror, entre otros puntos.

Pero no fue el único terremoto que quitó el sueño a los vecinos. Pocos minutos después, sobre la 1.50 horas, el Instituto Geográfico Nacional (IGN) detectó un segundo seísmo de magnitud 2,3 y de menor intensidad, que pudo ser sentido por algunas personas.

Además, el IGN registró un tercer seísmo de menor magnitud, 1,7, que se produjo a menor profundidad que los anteriores, a 5 kilómetros.

Actividad sísmica frecuente

Agaete es una zona con sismicidad frecuente. En los últimos 30 días, según los registros del IGN, esta parte de Gran Canaria ha registrado una veintena de terremotos, entre ellos otro seísmo notado por la población que se produjo el día 20 de octubre, también de madrugada, de magnitud 2.2 y sentido con intensidad III, es decir, leve.