Terremotos en Agaete: «Entran en lo normal pese a que no son frecuentes» Los vecinos de la villa grancanaria notaron este jueves varios seísmos, sobre todo uno de magnitud 2,9 | Entre las 00.00 y las 3.00 horas de este viernes se han localizado nueve seísmos a poca profundidad y de magnitud muy baja

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 01:00 Comenta Compartir

Un total de cuatro terremotos fueron sentidos este jueves por los vecinos de la localidad grancanaria de Agaete, donde el Instituto Geográfico Nacional (IGN) ha localizado 15 terremotos en los últimos tres días.

El mayor de ellos se registró a las 1.19 horas del 30 de octubre, con una magnitud de 2,9 y un hipocentro localizado a unos siete kilómetros de profundidad. Esta proximidad a la superficie permitió que fuera ampliamente percibido por los vecinos, que llegaron a despertarse al sentir algo similar al paso de un camión de gran tonelaje. Este seísmo se apreció en algunas zonas del Valle de Agaete con una intensidad moderada, es decir, de grado IV en la escala de Mercalli. El terremoto también se percibió en los municipios de Gáldar, Teror, San Mateo, Valleseco, La Aldea y Tejeda.

A las 1.50 horas, y a la misma profundidad, se produjo un segundo seísmo sentido de forma más leve. Luego, a las 4.50 horas, se registró un tercer terremoto, de magnitud 1,7, con hipocentro a 5 kilómetros de profundidad, sentido muy débilmente solo en el barrio de San Pedro. El cuarto seísmo, notado también de forma leve, se produjo a las 23.00 horas, a 5 kilómetros de profundidad y tuvo magnitud 2.

Señales puramente tectónicas

Según el sismólogo del IGN, Eduardo Suárez, existen testimonios de terremotos sentidos en esta zona de Gran Canaria desde principios del siglo pasado. «Estos seísmos son normales, pero dentro de una ventana temporal amplia. Entran dentro de la normalidad, aunque no son muy frecuentes», comentó el científico.

En cuanto al origen de los temblores, Suárez señaló que son tectónico-volcánicos y no presentan ninguna característica que los relacione con magma en movimiento o una actividad hidrotermal. «Este tipo de señales son puramente tectónicas», señaló el sismólogo, quien precisó que, pese a que no hay certezas sobre su explicación, por su magnitud y por su cantidad, se podrían deber «a un reajuste del edificio insular». En este sentido, explicó que todas las islas se mueven sobre una placa en la que se redistribuyen los esfuerzos. «Si el juego entre el edificio insular de Tenerife y el de Gran Canaria cambia un poco, eso puede hacer que se libere energía por donde sea más fácil», apuntó.

Continúa el reajuste

El IGN localizó durante la madrugada de este viernes, entre la medianoche y las 3.00 horas, otros nueve terremotos de baja magnitud, de entre 0,5 y 0,8, con hipocentros a muy poca profundidad, entre 1 y 7 kilómetros.

En los últimos 30 días, según los registros del IGN, esta parte de Gran Canaria ha registrado una treintena de terremotos, entre ellos otro seísmo notado por la población que se produjo el día 20 de octubre, también de madrugada, de magnitud 2.2 y sentido con intensidad III, es decir, leve.