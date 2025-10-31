Enjambre sísmico en Agaete con más de una veintena de microsismos El Instituto Volcanológico de Canarias ha localizado 18 terremotos con una intensidad máxima de 1,6 y con hipocentros a entre 0 y 3 kilómetros de profundidad

En rojo, los hipocentros de esta última serie sísmica. En negro, los seísmos registrados en la isla desde 2017.

CANARIAS7 Las Palmas de Gran Canaria Viernes, 31 de octubre 2025, 14:32

La tierra sigue moviéndose en las proximidades de Agaete. Según el Instituto Volcanológico de Canarias (Involcan), ha registrado entre las 19.10 horas del jueves y las 03.57 horas de este viernes un nuevo enjambre sísmico en Gran Canaria, que alcanzó una magnitud máxima de 1,6.

La Red Sísmica Canaria del Involcan ha detectado más de veinte microsismos, de los cuales dieciocho han podido ser localizados con precisión.

Al igual que en los episodios registrados en las últimas semanas, los hipocentros se sitúan en el noroeste de la isla, en las proximidades de Agaete, a profundidades comprendidas entre 0 y 3 kilómetros, informó la institución a través de sus redes sociales.

En el mapa, los hipocentros de este enjambre aparecen representados en rojo, mientras que en negro se muestran los localizados en Gran Canaria desde 2017.

Además, durante la madrugada del 30 de octubre de 2025, el Involcan registró cuatro terremotos de baja magnitud entre las 01.19 y las 04.50 horas (hora canaria) en las inmediaciones de Agaete.

Según la Red Sísmica Canaria, la magnitud máxima alcanzó 2,8, con profundidades hipocentrales comprendidas entre 2,0 y 2,5 kilómetros. Debido a su escasa profundidad, algunos de estos terremotos fueron percibidos por la población cercana al epicentro.

Esta actividad presenta características muy similares a la serie de seis terremotos registrada en la misma zona el 20 de octubre de 2025.

