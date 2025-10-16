Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Última hora Muere el conductor de un coche tras chocar con una guagua en la GC-500, a la altura de Juan Grande
Imagen del bólido que cruzó el cielo canario en la madrugada de este jueves.
Imagen del bólido que cruzó el cielo canario en la madrugada de este jueves. C7

Un meteoro cruza el cielo de Canarias y su impacto sónico es registrado por los sismógrafos

La Red Sísmica Canaria del Instituto Volcanológico de Canarias constata el paso del 'visitante cósmico' por el archipiélago

CANARIAS7

CANARIAS7

Las Palmas de Gran Canaria

Jueves, 16 de octubre 2025, 13:06

Durante la madrugada de este jueves, exactamente a las 2.58 horas, la Red Sísmica Canaria registró una «clara señal sísmica asociada a un bólido, el cual fue visible en varias islas del archipiélago», según informó el Instituto Volcanológico de Canarias a través de sus redes sociales.

Esta huella sonora responde a la fragmentación del bólido al entrar en la atmósfera y «se compone de decenas de ondas de choque distintas, cada una relacionada con un fragmento, registradas a lo largo de varios minutos», señala la entidad científica cuya red sísmica ha constatado el paso de este visitante cósmico por las islas registrado, además, por múltiples vídeos publicados en redes sociales.

Según el Involcan, estas imágenes «confirman este proceso, mostrando claramente la fragmentación y la dispersión de los fragmentos del bólido» que atravesó el cielo canario justo por encima de Tenerife, a tenor del tiempo de llegada de las ondas acústicas.

Sismogramas registrados por la Red Sísmica Canaria del Involcan. C7

«La Tierra está continuamente expuesta al bombardeo de objetos de origen cósmico, compuestos principalmente por roca y/o metal. Generalmente, estos objetos tienen un tamaño minúsculo, comparable al de un grano de arena. Al ingresar en la atmósfera a velocidades de decenas de kilómetros por segundo, se vaporizan, generando el fenómeno conocido como estrellas fugaces», aclara el organismo científico.

Ocasionalmente, objetos de mayor tamaño, de origen natural o artificial, atraviesan la atmósfera. En estos casos, la energía liberada es considerablemente superior. Además de la intensa luminosidad, el evento puede generar una onda de choque lo suficientemente fuerte como para ser percibida por personas y provocar un movimiento del suelo similar a un temblor. A este fenómeno se le conoce como bólido.

El Involcan aclara que los bólidos normalmente no representan peligro alguno. «Sin embargo, de forma excepcional, sus ondas de choque pueden ser lo suficientemente fuertes como para reventar ventanas y causar daños, tal como ocurrió en Rusia en 2013», puntualiza.

La señal sísmica relacionada con el paso del bólido quedó reflejada en los sismogramas de las estaciones del Involcan, ubicadas en diferentes islas del archiepélago.

