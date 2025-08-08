Denuncian la liberación de 126 gatos en La Graciosa: «Es ilegal y pone en riesgo a especies únicas» SEO Birdlife, Sociedad Española de Ornitología, señala que la acción contraviene «la legislación estatal y autonómica sobre biodiversidad y bienestar animal, así como las directrices de gestión del espacio protegido»

Efe Arrecife, Lanzarote Viernes, 8 de agosto 2025, 11:56 Comenta Compartir

SEO Birdlife, Sociedad Española de Ornitología, ha denunciado que, hace un año, se liberaron al menos 126 gatos en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo tras una campaña de captura, esterilización y retorno realizada sin que constara la preceptiva autorización del órgano gestor ni la correspondiente evaluación del impacto ambiental.

En un comunicado este viernes, la organización ha explicado que esta actuación, que ocurrió entre el 25 y 28 de julio de 2024 y contaba con la financiación de la Consejería de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote, «contravenía la legislación estatal y autonómica sobre biodiversidad y bienestar animal, así como las directrices de gestión del espacio protegido».

«La liberación de gatos en espacios naturales protegidos es una práctica ilegal que pone en riesgo la supervivencia de especies únicas. La Graciosa es un tesoro de biodiversidad que no podemos permitirnos perder«, ha declarado en la nota el delegado territorial de SEO/BirdLife en Canarias, Yarci Acosta.

La ONG ha advertido que la presencia de gatos asilvestrados en La Graciosa supone una grave amenaza para aves marinas y otras especies protegidas, como el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), catalogado 'en peligro crítico'.

Además, asegura que hay informes oficiales del Organismo Autónomo de Parques Nacionales que constatan que entre 2020 y 2023 los gatos han causado la muerte de, al menos, 130 aves en la isla, «con episodios de mortalidad masiva que afectan a colonias enteras».

SEO/BirdLife ha detallado que en marzo de este año solicitó a esa administración la retirada de los gatos de un espacio incluido en la Red Natura 2000 y que, ante la ausencia de contestación ha denunciado los hechos ante la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias.

En su denuncia, la organización solicita la investigación de los hechos, la depuración de responsabilidades y la adopción inmediata de medidas cautelares, incluyendo la captura y reubicación de los gatos liberados, para evitar un mayor impacto en la biodiversidad de La Graciosa.

La Graciosa forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona Especial de Conservación (ZEC), además de estar reconocida como Área Importante para las Aves (IBA) y Parque Natural dentro de la red canaria de espacios naturales protegidos.