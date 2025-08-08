Canarias7 - Noticias de última hora en Canarias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Un gato asilvestrado tras cazar a un pájaro. C7

Denuncian la liberación de 126 gatos en La Graciosa: «Es ilegal y pone en riesgo a especies únicas»

SEO Birdlife, Sociedad Española de Ornitología, señala que la acción contraviene «la legislación estatal y autonómica sobre biodiversidad y bienestar animal, así como las directrices de gestión del espacio protegido»

Efe

Arrecife, Lanzarote

Viernes, 8 de agosto 2025, 11:56

SEO Birdlife, Sociedad Española de Ornitología, ha denunciado que, hace un año, se liberaron al menos 126 gatos en el Parque Natural del Archipiélago Chinijo tras una campaña de captura, esterilización y retorno realizada sin que constara la preceptiva autorización del órgano gestor ni la correspondiente evaluación del impacto ambiental.

En un comunicado este viernes, la organización ha explicado que esta actuación, que ocurrió entre el 25 y 28 de julio de 2024 y contaba con la financiación de la Consejería de Bienestar Animal del Cabildo de Lanzarote, «contravenía la legislación estatal y autonómica sobre biodiversidad y bienestar animal, así como las directrices de gestión del espacio protegido».

«La liberación de gatos en espacios naturales protegidos es una práctica ilegal que pone en riesgo la supervivencia de especies únicas. La Graciosa es un tesoro de biodiversidad que no podemos permitirnos perder«, ha declarado en la nota el delegado territorial de SEO/BirdLife en Canarias, Yarci Acosta.

La ONG ha advertido que la presencia de gatos asilvestrados en La Graciosa supone una grave amenaza para aves marinas y otras especies protegidas, como el petrel de Bulwer (Bulweria bulwerii), catalogado 'en peligro crítico'.

Además, asegura que hay informes oficiales del Organismo Autónomo de Parques Nacionales que constatan que entre 2020 y 2023 los gatos han causado la muerte de, al menos, 130 aves en la isla, «con episodios de mortalidad masiva que afectan a colonias enteras».

Noticias relacionadas

El CSIC confirma el impacto de los gatos silvestres en la biodiversidad de Canarias

El CSIC confirma el impacto de los gatos silvestres en la biodiversidad de Canarias

Los expertos piden que se tenga en cuenta el impacto de las colonias felinas

Los expertos piden que se tenga en cuenta el impacto de las colonias felinas

SEO/BirdLife ha detallado que en marzo de este año solicitó a esa administración la retirada de los gatos de un espacio incluido en la Red Natura 2000 y que, ante la ausencia de contestación ha denunciado los hechos ante la Dirección General de Espacios Naturales y Biodiversidad del Gobierno de Canarias.

En su denuncia, la organización solicita la investigación de los hechos, la depuración de responsabilidades y la adopción inmediata de medidas cautelares, incluyendo la captura y reubicación de los gatos liberados, para evitar un mayor impacto en la biodiversidad de La Graciosa.

La Graciosa forma parte de la Red Natura 2000 como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA) y Zona Especial de Conservación (ZEC), además de estar reconocida como Área Importante para las Aves (IBA) y Parque Natural dentro de la red canaria de espacios naturales protegidos.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un niño de 13 años fallece al sufrir una caída con un patinete en Pájara
  2. 2 Fallece a los 101 años Benjamín González Araña
  3. 3 La videovigilancia de Cruz de La Gallina, un éxito que se empieza a imitar
  4. 4 El termómetro supera los 41 grados en Tasarte y Agüimes
  5. 5 Las Palmas de Gran Canaria adjudicó contratos a una empresa que para Promoción no tiene «solvencia»
  6. 6 Enjambre de 700 terremotos en la zona del Teide sin señales de una erupción inminente
  7. 7 Abandonan ocho perros en la zona del cementerio de Pozo Izquierdo
  8. 8 La doble contratación carnavalera de Josué Quevedo aterriza en la Fiscalía Anticorrupción
  9. 9 Sanidad emite «un aviso importante» por el calor en las islas: se ha atendido hasta a un bebé de ocho meses
  10. 10 Acelerón definitivo de la UD Las Palmas para sacar a Sory Kaba de la plantilla: cesión o rescisión

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

canarias7 Denuncian la liberación de 126 gatos en La Graciosa: «Es ilegal y pone en riesgo a especies únicas»

Denuncian la liberación de 126 gatos en La Graciosa: «Es ilegal y pone en riesgo a especies únicas»