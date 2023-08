«Soy consciente de que el modelo de financiación es clave para la supervivencia de las universidades»

Migdalia Machín (Arrecife, 1983), secretaria insular de CC en Lanzarote, ha asumido el reto de estar al frente de la consejería de nueva creación en el organigrama del Gobierno canario. En ese empezar casi de cero hay prioridades como cerrar el modelo de financiación de las dos universidades públicas del archipiélago, muy avanzado ya en la anterior legislatura, aunque advierte de que «también depende de las condiciones económicas como estén».

-¿Qué gana Canarias al tener por primera vez una consejería de Universidades separada de la de Educación?

-Era una reivindicación constante del sector, que se separara Universidades de Educación. Es una declaración de intenciones de este Gobierno, dando una importancia clave a las diferentes áreas de la Consejería, universidades, ciencia e innovación y cultura.

-Es una consejería de nueva creación. ¿Qué personal técnico tiene?

-Esa es una dificultad que tenemos. Obviamente poner en marcha una consejería de nueva creación es un reto personal, tengo mucha ilusión, también tengo mucha tenacidad, y el reto es sacarla adelante. El reto que tenemos es crearla, eso te da la ventaja de poder hacerlo como tu equipo crea pero también con la dificultad de empezar de cero.

-Si tiene la casa por montar, ¿los resultados tardarán en verse?

-Le he marcado a mi equipo cuáles son los objetivos a corto plazo que tenemos que sacar. Sé la dificultad que tenemos de montar todo desde cero, pero para eso estamos.

-¿Me puede decir esos objetivos a corto plazo?

-No los tenemos aún definidos porque estamos montando todo el equipo. Primero hay que hacer una radiografía de cada área, de cómo está, y en función a eso decidir. Tengo los presupuestos dentro de poco, hay que elaborarlos, y de aquí a diciembre hay que resolver cuestiones fundamentales y otras serán a más largo plazo.

-Supongo que uno de esos objetivos prioritarios es cerrar el plan plurianual de financiación de las dos universidades públicas canarias.

-Fundamental. Es clave, las universidades necesitan tener una financiación continua, estable, que nos dé las mejores universidades y que sigan creciendo. Obviamente hay un modelo que se tiene que cerrar, ya hemos mantenido contactos informales con los rectores, con los que me reuniré en breve y este será uno de los puntos clave que tenemos que llevar a cabo. Tengo claro que las dos universidades públicas, financiadas por el Gobierno, nos ayudan a formar nuestro capital humano, a nuestro desarrollo económico y a diversificar nuestro sistema productivo. Pero a la vez crea pensamiento crítico, y eso es fundamental para nuestra sociedad.

-Está convencida de que es una inversión, no un gasto.

-Exacto. La educación es esencial para nuestra sociedad y en este caso la enseñanza superior nos marca también tener las mejores condiciones de nuestro capital humano para enfrentarse al mercado laboral. Y las dos universidades públicas de canarias cumplen esa función.

-¿Este Gobierno va a respetar el modelo de financiación prácticamente cerrado y acordado por el anterior Gobierno con las universidades?

-He mantenido una reunión muy interesante con la exconsejera, que ha sido muy generosa conmigo, y una de las propuestas de la que me hablaba era el modelo de financiación universitaria y lo que había avanzado. Las cosas que están bien hechas las vamos a seguir manteniendo, las que no habrá que mejorarlas. Obviamente es un documento que aún tenemos que estudiar pero que está muy avanzado.

-¿Reconoce la infrafinanciación universitaria en las legislaturas anteriores?

-Ha sido una cuestión de todos los que hemos gobernado. Sabemos del déficit histórico que hay y sabemos la inversión que hay que llevar a cabo. También depende de las condiciones económicas cómo estén, pero en esta consejería las universidades siempre van a encontrar diálogo, escucha, y sobre todo hay que trabajar desde la estrecha colaboración Gobierno y universidades públicas para alcanzar la excelencia académica.

-La próxima semana se reúne con los rectores de la ULPGC y la ULL. Para que el modelo de financiación esté ya en los presupuestos de 2024 hay que correr un poco.

-Será una toma de contacto, ver qué dificultades hay, y soy consciente de que el modelo de financiación es clave para la supervivencia de las universidades.

-¿Pero tendrán en 2024 esa financiación?

-Espero que podamos cerrarlo.

-Ese modelo de contrato programa da financiación a las universidades a cambio de cumplir objetivos. ¿Cree por ejemplo urgente adaptar la oferta de títulos al mercado laboral?

-Hace poco hablaba con el rector de La Laguna de eso, de que hay que adaptar la realidad académica a las nuevas profesiones, y que eran conscientes de ello. Además, una financiación estable a cambio de objetivos, que la tendrán, yo creo ayuda a mejorar también la universidad. Además de financiar, que es mi deber hacerlo, vamos a exigirnos un poquito más para conseguir que nuestras universidades tengan mejoras en índices de investigación o en distintas cuestiones que se tienen que llevar a cabo.

-Docencia e investigación son los dos pilares de las universidades. La inversión en I+D en Canarias es muy baja, no llega al 0,4% del PIB, y está históricamente a la cola del Estado. ¿Tiene en su hoja de ruta un plan canario de I+D?

-De momento hemos creado los cimientos, que es crear la Consejería de Universidades, Ciencia e Innovación, que marca un antes y un después de cuáles son los objetivos de este Gobierno. Vincularlo es una cuestión de que la investigación tiene que ir de la mano de las universidades, apostamos por la innovación, la investigación y la internacionalización. Para eso necesitamos formar a nuestros investigadores, financiar proyectos y crear infraestructuras para investigar. Pero hay que decir que en Canarias se están haciendo cosas impresionantes que no se conocen.

-La investigación canaria se hace en las universidades públicas y en otros centros científicos también públicos. Las empresas privadas casi no invierten en I+D. ¿Cómo lograrlo?

-Uno de nuestros retos es acelerar la transferencia del conocimiento al tejido empresarial para facilitar la innovación del sector productivo de Canarias. De nada vale investigar si luego no se transfiere. Pero en Canarias ya se están haciendo cosas con distintas empresas, desde los microchips, robótica, biomedicina, energía... Me ha sorprendido las cosas que están haciendo investigadores y empresas desde aquí.

-¿Baraja alguna fórmula no ya para atraer talento a Canarias, sino para que no se fugue el que se forma aquí?

-La fuga de talento siempre ha sido una debilidad de nuestro archipiélago. Conectar el mercado laboral con las profesiones es fundamental. Hay una generación que lo ha tenido difícil por la situación económica, que se ha formado mucho, y el mercado laboral no le ofrece ese trabajo según su formación, por lo que se tiene que ir fuera. Tenemos que conectar el mercado laboral con las profesiones y la oferta formativa.

-Canarias será la sede del Centro Nacional de Vulcanología y no se ha decidido en qué isla se ubicará la sede. ¿Tiene una opinión, si en Tenerife o en La Palma?

-No tengo una opinión hecha.

-Su formación y cargos de gestión no están relacionados con el mundo de la educación superior y la ciencia. ¿Le costará coger el mando en un sector tan complejo?

- Ese es el reto personal que tengo y espero estar a la altura de las circunstancias. Soy la cara visible de un equipo muy formado, con experiencia y tengo claro que voy a dar lo mejor de mí.

- Su consejería también abarca Cultura. ¿Volverá a ser esta área un verso libre dentro su departamento o tiene una hoja de ruta clara?

- Tengo claro que la cultura construye identidad canaria y obviamente la podemos entender desde diferentes cuestiones, costumbres, tradiciones, expresiones, nueva vanguardia cultural... Tenemos claro que seguiremos financiando proyectos como festivales de música, danza, literatura, cine, artesanía, todo lo que conlleva la cultura. Obviamente queremos una cultura potente porque eso nos llevará realmente a ser una referencia. Y respecto a los proyectos trabajaremos de la mano con todo el sector cultural. Hay distintas cuestiones que hemos ido hablando, hay que renovar distintos órganos y tengo todo un equipo también con mucha experiencia a mi alrededor.

-¿Mantendrá la política de concurrencia competitiva para el reparto de subvenciones y para los principales programas culturales que estableció el anterior Gobierno?

-Ya lo he dicho, las cosas aprobadas van a seguir, no venimos diciendo que todo lo de atrás hay que quitarlo, si las cosas funcionan bien hay que dejarlas. Obviamente debo implementar diferentes líneas de cómo nos gustaría en este caso que sea la política cultural, pero está claro que si las cosas funcionan bien hay que dejarlas.

-¿Una de esas cosas buenas es la Ley del Sistema Público de Cultura de Canarias?

-Salió por unanimidad en el Parlamento de Canarias y eso no es fácil. Entiendo que es una buena ley, hay que ver ahora cuando la vayamos a aplicar.

-Esa ley establece un crecimiento presupuestario para el sector de forma gradual hasta llegar al 2% del conjunto del presupuesto autonómico. ¿Cuál es la previsión en 2024?

-En 2024 llegar lo veo con dificultad. Europa ya está diciendo que las reglas de gasto hay que cumplirlas a partir del próximo año. Llevamos cuatro presupuestos sin reglas de gasto y eso da mucha libertad para hacer muchas cosas. Ahora tenemos esa dificultad pero eso no significa que la labor de esta consejera no vaya a ser reivindicar para lograr el mayor presupuesto posible.

-¿Cree que la industria del cine puede ayudar a diversificar la economía canaria?

-La Canarias Film Comission es uno de los éxitos de Canarias, por todo lo que nos supone. Que estemos colocadas en las productoras más importantes de mundo, que seamos referencia y que vengan para acá es una cuestión de marketing que nunca podríamos pagar. Primero porque ofrecemos grandes paisajes naturales, luz 365 días al año. Soy consciente de que cuando una productora nos elige, además de todas las ventajas fiscales que pueden tener, invierten en nuestras islas. Seguiremos trabajando para que sigan los rodajes aquí.

- ¿Qué le parece un proyecto como Dreamland?

-Soy de la opinión que si uno de nuestros atractivos son los paisajes naturales no veo lo que ofrece Dreamland, ya hay en el mundo otros lugares que ofrecen sitios cerrados más cómodos para trasladarse que venir a Canarias. No apuesto por él, nunca lo he visto. Una de nuestras ventajas son nuestros paisajes naturales, no veo sitios cerrados.

-Si Dreamland toca a su puerta de consejera en busca de apoyo no se lo dará...

-No, esta consejera no lo ve.