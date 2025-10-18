Canarias tarda 478 días en tramitar la dependencia: 1.904 personas han muerto esperando este año Un total de 27.755 personas aguardan por este derecho en el archipiélago, la cuarta comunidad con más solicitudes por resolver

Dos personas con movilidad reducida toman el sol en el paseo de Las Canteras, en la capital grancanaria.

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Sábado, 18 de octubre 2025, 02:00 Comenta Compartir

Más de 284.000 personas dependientes, 25.755 de ellas en Canarias, están pendientes de ser valoradas o de recibir un servicio o prestación a la que tienen derecho, según el último informe del Observatorio Estatal para la Dependencia. Solo Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana tienen listas de espera más abultadas, de acuerdo con el documento divulgado por la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales.

El informe revela que Canarias es la comunidad con un mayor porcentaje de solicitantes de ayudas por dependencia en lista de espera: un 33% de las personas incluidas en el sistema aguardan todavía algún trámite.

EN CONTEXTO Pendientes El 33% de quienes están en el sistema de dependencia en Canarias están en lista de espera

Limbo En las islas hay 20.127 personas con el derecho reconocido que no han recibido la prestación o el servicio

Tardanza El archipiélago es la tercera comunidad con mayor tiempo de tramitación después de Murcia y Andalucía

Derecho El esfuerzo que se está realizando ha logrado aumentar en un 22,6% las personas con derecho a prestación

Además, el tiempo medio de espera para resolver un expediente en las Islas asciende a 478 días -es decir, un año y casi cuatro meses-, cuando la Ley de Dependencia establece un límite legal de 180 días, el equivalente a seis meses.

Canarias es la tercera comunidad autónoma con mayor tiempo de tramitación, solo por detrás de Murcia (563 días) y Andalucía (559). En el conjunto de España, el tiempo medio de tramitación se sitúa en 349 días, quince más que en 2024. No obstante, en el caso del Archipiélago, el tiempo medio se ha reducido en 83 días respecto al año pasado.

La espera es tan larga que muchas personas solicitantes fallecen sin ver reconocidos sus derechos. En concreto, en Canarias han muerto 1.904 personas pendientes de valoración o de recibir la prestación a la que tenían derecho, lo que representa alrededor del 7,6% del total de fallecidos en lista de espera en toda España.

Demora mortal

Entre enero y octubre, 1.003 personas fallecieron en el archipiélago mientras esperaban la resolución del grado y otras 901 murieron antes de recibir el Programa Individual de Atención (PIA), el documento que establece los servicios o prestaciones económicas que les correspondían.

En los nueve primeros meses del año, en España han muerto 25.060 personas en la lista de espera de la dependencia: 13.713 pendientes de resolución del grado y 11.347 sin haber podido ejercer los derechos derivados de su situación. «Cada quince minutos fallece una persona en estas listas de espera», advierte el informe, que sitúa a Canarias como la cuarta comunidad con más muertes en espera, solo por detrás de Cataluña (6.851), Andalucía (5.292) y la Comunidad Valenciana (2.290).

Con derechos y sin atención

En Canarias hay además 20.127 personas en el llamado 'limbo de la dependencia', es decir, con el derecho reconocido pero aún sin recibir atención. Las personas del archipiélago en esta situación representan el 31,3% del total nacional.

Pese a que el panorama sigue siendo muy oscuro, Canarias está realizando un esfuerzo notable para mejorar la situación. En el último año ha logrado reducir la lista de espera en 5.917 personas, lo que supone una bajada del 18,7%. También ha incrementado el número de personas con derecho a prestación en un 22,6%, el mayor aumento del país, y lidera el crecimiento de beneficiarios atendidos este año, con un alza del 18,5%.

Sin embargo, el archipiélago continúa a la cola en gasto social por dependencia. Es una de las comunidades con menor inversión por persona potencialmente dependiente -solo por delante de Galicia-, con 1.339 euros anuales, muy por debajo de la media nacional. Según la Consejería canaria de Bienestar Social, el gasto deficitario reflejado en el informe se debe a que no se ha tenido en cuenta la inversión que realizan los Cabildos en esta materia.