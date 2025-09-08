Canarias, segunda comunidad con mayor subida en inversión social en los últimos cinco años Entre 2029 y 2024, las cuentas de educación, sanidad y bienestar social aumentaron un 35,65% para compensar el déficit que arrastraban las islas

Carmen Delia Aranda Rodríguez Las Palmas de Gran Canaria Lunes, 8 de septiembre 2025, 14:43 Comenta Compartir

Canarias es la segunda comunidad española que más aumentó la inversión en sanidad, educación y servicios sociales entre 2019 y 2024, según el informe La inversión social por comunidades, divulgado este lunes por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales.

Durante este quinquenio, el archipiélago elevó su gasto en políticas sociales un 35,65%, solo por detrás de Extremadura (37,86%), lo que la sitúa como la segunda comunidad que más incrementó su inversión en este ámbito. De hecho, este periodo concentra el mayor esfuerzo realizado en Canarias en educación, sanidad y servicios sociales desde 2009. El gasto en políticas sociales por habitante creció en 883,8 euros, mientras que en la década anterior (2009-2019) el aumento fue de apenas 0,50 euros por persona, según reflejan los datos del informe.

«Este incremento fue obra del anterior Gobierno canario (2019-2023)», señaló el presidente de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, José Manuel Ramírez, sobre un esfuerzo con el que los socios del Pacto de las Flores (PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos y ASG) intentaron compensar el déficit acumulado en políticas sociales durante más de una década.

En todo caso, Ramírez subraya que, pese a este esfuerzo inversor, el gasto por habitante en Canarias «no ha salido de los puestos intermedios», debido a que los gobiernos previos no priorizaron el estado del bienestar. «Canarias arrastra una rémora de presupuestos iniciales muy bajos. Desde 2009, cuando empezamos a recabar datos, hasta el último quinquenio, los presupuestos apenas se incrementaron», recalca el representante de los de directores de servicios sociales del país.

En 2024, el gasto total por habitante en educación, sanidad y bienestar social fue de 3.363,3 euros, lo que sitúa a Canarias como la séptima región con menor inversión social por persona. Aun así, las islas superan la media nacional en 86 euros. Además, el archipiélago es la séptima comunidad que mayor porcentaje de su presupuesto autonómico destina a estos fines: un 62,2% en 2024.

Inversión en sanidad, educación y servicios sociales

Entre 2019 y 2024, la inversión en sanidad creció en Canarias un 31,9%, lo que la convierte en la sexta comunidad donde más aumentó el presupuesto sanitario, con 471,6 euros más por habitante en cinco años. Así, en 2024, el gasto sanitario por persona se situó en 1.966,5 euros, la séptima mayor cuantía del país.

En educación, la inversión aumentó un 35,2% en ese mismo periodo, lo que supuso una subida del gasto por persona de 276,1 euros. Sin embargo, Canarias continúa a la cola en inversión educativa y en 2024 destinó 1.069 euros por habitante, siendo la quinta comunidad con menor gasto en esta área, con 57 euros menos que la media nacional.

En cuanto al presupuesto destinado a servicios sociales, Canarias incrementó su inversión en un 71,5% entre los años 2019 y 2024, superando en un 20% el aumento que experimentaron estas cuentas a nivel nacional. Esta subida se tradujo en un incremento del gasto por habitante en servicios sociales de 136,1 euros.

Durante el año 2024, la comunidad canaria invirtió en bienestar social 327 euros por habitante, una cifra solo superior a la Baleares, que destinó 273 euros por persona. Ambos archipiélagos se sitúan lejos de la media del gasto por habitante en servicios sociales, que se sitúa en los 433 euros. No obstante, los redactores del informe atribuyen esta cifra tan baja a que hay prestaciones y servicios delegados a las administraciones insulares; los cabildos, en el caso de Canarias.

Desigualdad

La Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales destaca que, tras los años de la crisis financiera y los recortes, el gasto en políticas sociales comenzó a subir en 2013 y ha aumentado en mayor medida entre 2019 y 2024 como consecuencia de la gestión de la pandemia.

Solo en esos cinco años, el presupuesto autonómico para estos fines se ha incrementado en 34.542,30 millones de euros, aunque la evolución de este aumento ha sido «muy desigual» entre las comunidades.

Así Madrid (2.702,8), Cataluña (2.940,8) y Andalucia (3.158), son las regiones que menos invierten en políticas sociales. Navarra (4.500 euros), País Vasco (4.343,5) y Extremadura (4.124,1) las de mayor inversión por habitante. Canarias, con 3.363 euros, se sitúa por encima de la media nacional de 3.277 euros por habitante.

Sin embargo, el colectivo advierte de que el porcentaje del presupuesto que se dedica a políticas sociales tiene una tendencia a la baja desde el año 2010, cuando estas políticas concentraron el 67,4% de los presupuestos, mientras que en el año 2024 fue de 59,1%.