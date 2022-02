Las camillas se salen del servicio de Urgencias en el Insular

Este mediodía las camillas se salían de la «zona delimitada» del servicio de Urgencias del hospital Insular. No eran suficientes los 1.000 metros de superficie del área, con sus 89 camas de los boxes y areas de Transición y se llegaba a tener «48 pacientes en pasillos». El área está al 180% de ocupación. Las camillas alcanzaban esta tarde las puertas de los ascensores panorámicos del edificio tras ocupar los pasillos de Rayos y de Consulta Externas, colindantes a Urgencias, denuncian los profesionales del citado servicio.

«Es horrible trabajar en estas condiciones y más, sabiendo que no hay otra salida», afirman. «Qué vamos a decir que ya no sepan los usuarios, políticos y gestores. Conocen nuestra situación y solo responden con compromisos que aún, después de muchos aós, continúan sin cumplir», critican. El Insular se ha convertido en un hospital de «enfermedades crónicas que saturan el sistema» y no permite dar salida a la alta demanda asistencial que sufre Urgencias «ni atender debidamente las patologías agudas», añaden las fuentes.

Según el personal de Urgencias, esta mañana la gerente y la directora del Complejo Hospitalario Universitario Insular-Materno Infantil (CHUIMI) estaban intentando buscar opciones para reorganizar el servicio pero «fue una batalla perdida. No hay nada que hacer». «Es el pan de cada día desde hace demasiados años», sentencian.

«Esto no tiene solución. Volvemos a sufrir una masificación de pacientes que, seguramente, hoy se vivirá sin precedentes», cuentan los profesionales, quienes tienen claro que d espués de tantos años en la misma situación de colapso y caos asistencial, la situación «siempre se puede ir a peor. Y no es el consuelo del tonto, sino una realidad que se supera cada día en el servicio. No hay duda. Siempre se puede ir a peor porque la crisis continúa sin que tenga solución gracias a la pésima gestión hospitalaria», señalan, recordando que toda esta situación viene de los problemas estructurales del complejo, la falta de espacio y de personal así como la complejidad de mantener pacientes que requieren asistencia sociosanitaria pero que permanecen ingresados tanto en Urgencias como en plantas de hospitalización porque «no hay lugar a donde derivarlos y que obstaculizan el drenaje natural de paciente a planta», explican las mismas fuentes.

Los profesionales insisten en pedir «responsabilidades» a todos los gestores de la sanidad sanidad a los que les exigen que adopten todas las medidas necesarias para frenar estos colapsos.