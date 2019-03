Cae una red que vendía desde las islas ‘viagras’ naturales adulteradas

En un comunicado la Policía Nacional informó de que la red actuaba desde Tenerife «con una sofisticada plataforma on line de ofrecimiento de productos nutricionales adulterados». Allí detuvieron a 11 personas. Otra más fue arrestada en Las Palmas de Gran Canaria, otra en Granada y cinco más en Alicante. Precisamente en Elche tenían el «centro logístico con un almacén para envío de productos por paquetería». En ese local la Policía Nacional se hizo con casi 400.000 dosis de lo que denominaban «productos nutricionales» en los que se «enmascaraban» las combinaciones «no declaradas de principios activos tales como sildenafilo y tadalafilo», resalta la nota de prensa.

«¿Enerfort tienen (sic) efectos secundarios? Su composición natural esta diseñada para que no aparezcan efectos secundarios y por lo tanto no sea un producto peligroso para la salud y totalmente seguro de tomar», se podía leer aún ayer en varias páginas en internet. Además, señalaban para solventar las dudas de posibles compradores, «igual que los potenciadores sexuales del mismo grupo (...) fue fabricado para todos los hombres mayores de 18 años que necesiten recuperar su vitalidad sexual o simplemente potenciar su vigor».

Los productos ‘bio’ también tienen riesgos

El presidente del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas, Juan Ramón Santana Ayala, advirtió ayer del peligro que la venta fraudulenta de medicamentos supone para la salud. «Este tipo de estafas está proliferando. Pero hay que recordar que estas cuestiones afectan a la salud, hay personas con determinadas patologías para quienes tomar estos medicamentos podría ser mortal», lamentó. En la nota de la Policía Nacional también se reconocía este aspecto al encontrar en los productos principios activos como el sildenafilo y tadalafilo «con un elevado riesgo para la salud de los consumidores por los posibles efectos adversos que pudiesen generar en personas con diversas afecciones».

El problema en estos casos, abundó Santana Ayala, es que venden medicamentos «bajo la reseña de productos naturales» y se tiende a asociar, «natural con que no tiene efectos secundarios».

En la misma línea se pronunció el doctor Fernando Gómez Pamos. «Normalmente cuando nos dicen natural pensamos que es inocuo. La gran mayoría de los medicamentos, hasta hace muy poco, eran naturales, pero los medicamentos tienen indicaciones y contraindicaciones». Y abundó: «Todavía tenemos el atavismo de creer que todo lo que es natural es bueno, con esa mentira te pueden vender cosas de origen natural o no. El que sea de origen natural no significa que no tenga efectos adversos».