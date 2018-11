Andy Stalman: «Abrazar el cambio tecnológico ya no es opcional»

Por último, dijo Stalman, «el tercer aspecto es que mientras en el siglo XX la empresa grande se comía a la pequeña, en el siglo XXI gana la más ágil, la más veloz». En este marco, añadió el experto conferenciante, «hay que destacar dos conceptos. Uno es el de brandoffon que representa, de alguna manera, la síntesis de como yo llamo al branding del futuro, porque las empresas deben estar on y off porque sino están out».

Hay tres aspectos a tener en cuenta, afirma Andy Stalman: «El primero es que la marca no es un gasto, sino una inversión y grandes marcas traen consigo grandes negocios». Por otro lado, añade el experto en mercadotecnia y licenciado en Relaciones Internacionales y en Periodismo , «mientras hay muchas marcas que dicen que algo no se puede hacer hay otras marcas ya lo están haciendo. Estamos hablando big data día y noche, prima la actitud, la visión y especialmente el talento de las personas ».

Oportunidades

A su juicio, «desde el punto de vista de las organizaciones, las pymes y los autónomos, este nuevo ecosistema que reúne on y off abre un abanico de oportunidades inimaginable hace 20 años. La cuestión es cómo poner en valor todo esto para construir marcas reconocibles y emocionales».

Para Andy Stalman, «abrazar el cambio ya no es opcional». El empresariado, apuntó el experto, «pueden no estar preparado» para ello, pero en su opinión «debe estar listo». La transformación tecnológica ya no es «un tema de me gusta o no me gusta». Para Stalman estamos en un momento en el que «ya ésta pasando», así que «o te subes a la ola o la ola cuando rompa te rompe a ti también».