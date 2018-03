Las indígenas canarias quieren su sitio en los museos

El Museo y Parque Arqueológico Cueva Pintada es un ejemplo de espacio museístico en el que se ofrece una visión real del papel de la mujer en la etapa prehispánica y colonial de Gáldar y eso, admite su directora, Carmen Gloria Rodríguez, les ha valido distintos reconocimientos.

Rodríguez invitaba a sus colegas de otros centros a «dar la vuelta a la tortilla» y «si las mujeres se dedicaban a las llamadas actividades de mantenimiento, ¿por qué se tiene que tratar como algo irrelevante?, pongámolo en el lugar que le corresponde», apelaba. Eso han hecho en la Cueva Pintada, donde las mujeres son tan protagonistas como los hombres.

Pero no solo en Gáldar hay mujeres, como Arminda, hija del Fernando Guanarteme y bautizada como Catalina, en Gran Canaria están las guayarminas, las maguadas, personajes femeninos con papeles importantes en aquella sociedad, a las que se representa como tales, pero que son una singularidad dentro del mundo indígena canario pues, en Gran Canaria, las mujeres existen y están en las fuentes, pero no ocurre igual en otras islas. Un ejemplo claro es Tenerife, donde el mundo prehispánico gira en torno al hombre, al guanche; no hay mujeres. En esta isla, incluso el museo de arqueología, bioantropología y ciencias naturales es de La Naturaleza y el Hombre, un nombre reciente que muchos reclaman que se quite Hombre.

«Educar en igualdad en los museos supone hablar de desigualdades en la sociedad a lo largo del tiempo» y esa desigualdad se ha manifestado «invisibilizando a la mujer», apunta Carmen Gloria Rodríguez.