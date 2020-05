Solo 14 cercanos al contagiado harán confinamiento

Solamente los 14 pasajeros más próximos al pasajero contagiado con covid-19 del vuelo IB-3856 del viernes, entre Madrid y Lanzarote, deberán hacer confinamiento estricto durante dos semanas, según confirmación de fuentes oficiales a CANARIAS7. Los restantes viajeros a lo largo de este sábado han sido contactado por fuentes sanitarias para advertirles de que pueden hacer vida normal, una vez que se ha descartado que el vuelo fuera de riesgo.

Los 120 viajeros que finalmente no tendrán que confinarse de manera estricta hasta mediados de junio, no obstante, deberán tomarse la temperatura al menos dos veces cada día, como medida de autocontrol.

En cuanto a los 14 viajeros que se sentaron junto a Alberto L.P.F. en el vuelo entre Barajas y Guacimeta, deberán permanecer en sus domicilios, o bien en el complejo de Puerto del Carmen que habilitó el Cabildo, en caso de que alguno de ellos esté en estos apartamentos (Blu Sea Lanzarote Palm). A finales de la semana próxima se les harán pruebas especiales a todos ellos.

En relación con este vuelo, cabe añadir que el pasajero que fue evacuado al Hospital Doctor José Molina Orosa de Arrecife, por padecer fiebre alta, ha dado negativo en el PCR practicado, según fuentes hospitalarias.

El viernes merece recordar que hubo que establecer un protocolo especial en el aeropuerto de Lanzarote César Manrique, debido a que un viajero, asintomático, contagiado por covid-19 subió a bordo del avión de Iberia Express para hacer la ruta hasta Guacimeta desde Madrid. Este pasajero resultó infectado en Manzanares (Ciudad Real) en el sepelio su madre. Optó por viajar dado que no tenía molestias una semana después del deceso y tras suponer que estaba libre de covid-19, dado que varios días después de haberse hecho pruebas, aún no constaban los resultados. Los mismos se comunicaron a la familia justo cuando ya estaba a bordo de la aeronave y él había desconectado su teléfono. Se montó en Lanzarote un protocolo especial, siendo trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Doctor José Molina Orosa, con previsión de haga cuarentena en su domicilio, aislado. Prestó declaración ante la Guardia Civil, explicando que no sabía de su estado, de manera que el Instituto Armado ha descartado imputarle algún presunto delito (desobediencia, contra la salud pública).