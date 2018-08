Los vecinos de Titerroy se hartan de que Arrecife no pague el alquiler

Los vecinos de Titerroy que fueron desalojados de sus casas en el año 2009 por encontrarse en estado de ruina, y a los que el Ayuntamiento prometió pagar el alquiler de una vivienda en sustitución, mientras activaba un proyecto de renovación de las casas del barrio, están ya hartos cuando se cumplen 16 meses sin que el Ayuntamiento abone el alquiler de sus viviendas.

Los vecinos han remitido un contundente escrito dirigido a la alcaldesa, Eva de Anta, en el que señalan el «absoluto abandono» que sufren por parte de la institución, que no solo no paga los alquileres durante todo ese tiempo, sino que los ediles de Servicios Sociales y Vivienda, ni siquiera les atienden, y no han hecho nada por tratar de resolver la problemática.

En su escrito, los vecinos señalan situaciones dramáticas como que «algunos se han visto obligados abandonar la vivienda de alquiler por no poder a afrontar el pago, ya que si pagan el alquiler no pueden comer durante el resto del mes».

Apuntan que «la Concejalía de Servicios Sociales, es conocedora de dicha situación y no ha hecho nada para iniciar el expediente para comenzar a regular los pagos del alquiler a las familias que llevan 16 meses sin que la institución pague lo comprometido tras ser desalojados».

También recuerdan que «la concejal de Servicios Sociales es responsable de la Concejalía de Viviendas, y ni siquiera se ha trasladado al Gobierno de Canarias, con el fin de buscar la mejor soluciones para los vecinos del barrio de Titerroy y Valterra».

El escrito también recuerda que «el concejal de Obras tampoco se movido con esta situación tan delicada como es la que llevan sufriendo nuestros mayores desde el año 2009». Dicen que «el concejal de obras de Arrecife, cada vez que le preguntan por algún problema o con el asunto de sus casas, «se dedica a echar balones fuera culpando a los técnicos, pero no tiene la valentía de pronunciar el nombre de los técnicos».

Los vecinos estiman que «viven con el miedo en el cuerpo y asustados de que los propietarios los puedan echar de sus casas por que el Ayuntamiento no paga». Recuerdan que «la mayor parte de los afectados por este grave problema son personas mayores, humildes y cobran una paga, mientras los concejales ganan hasta diez veces más que un vecino afectado», y concluyen afirmando que «solo pedimos que por un solo momento se pongan en la situación que llevan pasando nuestros vecinos».

Por ello, piden a la alcaldesa que personalmente de la orden de reactive el expediente del pago del alquiler a los vecinos desalojados, que se mantenga una reunión con ellos y que se les atienda debidamente.