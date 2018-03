Arrecife busca salida al pago del alquiler de vecinos realojados

El pleno de la capital centró ayer gran parte de su atención en las dificultades del Consistorio para desbloquear el pago de determinadas subvenciones y ayudas, como las de los residentes del barrio de Titerroy, que en su día fueron realojadas -por encontrarse sus viviendas en estado ruinoso- y que en algunos casos han sido advertidas de quedarse en la calle, por el atraso del Ayuntamiento en pagar los alquileres comprometidos. Según el grupo de gobierno, se busca una solución para desbloquear el pago. Al parecer, Intervención entiende que el pago de estos alquileres es una competencia de Vivienda. Por ello se buscan soluciones con el Cabildo y el Gobierno de Canarias.

El caso de Candelaria Díaz y de varios afectados más, a las puertas del desahucio por impago, fue expuesto ayer en el pleno. Precisamente esta vecina tuvo que soportar más tres horas de sesión, ante la negativa de la alcaldesa, Eva de Anta, de adelantar su comparecencia, pese a las reiteradas peticiones de Partido Popular (PP), Vecinos Unidos o Coalición Canaria (CC) para que hiciera una excepción y permitiera a esta afectada dar su testimonio.

Precisamente fue esta demanda de adelantar la intervención de Candelaria la que derivó en un fuerte discusión entre el edil del PP Jacobo Medina y la alcaldesa, que acabó con la expulsión del concejal. Finalmente, una vez acabado el debate de las mociones -varias horas después de haber sido solicitado- la alcaldesa accedió a cambiar el orden y adelantó el ruego de la edil de Vecinos Unidos, Andrés Medina, dando pie a que Candelaria narrara su precaria situación.

En su intervención, Candelaria Díaz denunció el abandono en que se encuentra, pidió «una solución urgente, porque no se a dónde ir si me desahucian». También pidió «que los responsables políticos nos atiendan y no nos deriven a las secretarias», y añadió que no podía «seguir así, en esta incertidumbre».