Inician una campaña en contra de una zona de acampada en Arrieta

La revisión en marcha del Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT) parece que da pie a que se pueda habilitar una amplia zona de acampada junto a la playa de La Garita, en Arrieta, en primera línea. Para evitar que la iniciativa pueda prosperar, diversos vecinos han iniciado una campaña orientada a evitar que una gran parcela, de 5,5 hectáreas de superficie, junto a área urbana, pueda acoger casetas y caravanas; por entender que iría en contra de la buena imagen que ahora tiene la zona.

En este contexto, destaca la recogida de firmas emprendida en change.org, con Jesús González de promotor, que ayer ya contaba con el millar de apoyos. En el documento que se acompaña para sumar rúbricas se da a entender que debería adherirse el Ayuntamiento de Haría a la campaña. Y se matiza que «a la hora de proyectar un camping, las administraciones siempre han tenido en cuenta que no se genere impacto visual, como ocurrió en Playa Blanca, donde se ubicó alejado de las playas de Papagayo, cosa que no ocurre en Arrieta y que parece no importarles».

Y se alude en este último apartado a que podría ser más conveniente recuperar la propuesta de una zona de acampada en Órzola, algo alejada del mar, pero con menor impacto visual.

Además, se dan detalles sobre qué supondría tener un espacio con caravanas y casetas en primera línea costera, casi lindando con el balneario de La Garita. «Para que nos ha hagamos una idea de la dimensión del proyecto, es tanto como construir un estadio de fútbol allí hasta donde llega el mar», dice el texto que se ha dado a conocer en change.org.

Cabe señalar que este verano es relativamente frecuente que puedan coincidir en La Garita varias decenas de caravanas en el aparcamiento junto al restaurante, al que se llega por un camino de tierra. Muchos usuarios prefieren esta opción por ser más económica que la que se brinda en la única zona de acampada en Lanzarote, en Papagayo, a cierta distancia de la costa, bajo responsabilidad del Cabildo. Este espacio sureño se abrió al público a comienzos de verano, estando previsto que esté operativo hasta mediados del próximo mes de septiembre.