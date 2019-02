Discuten si Dimas Martín era o no «el jefe» en un pinchazo

Fue Pedro Luna, responsable del equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana del municipio de Teguise –donde fue alcalde Dimas Martín–, quién se ratificó en lo declarado durante la instrucción y sostuvo que los hechos juzgados «son ilegales» porque «nunca me había sentado en una reunión con otros arquitectos y los propios políticos para hablar de un plan general» y apuntó al dirigente del PIL como responsable de toda esta presunta trama.

Declaró Luna que Dimas Martín fue el que encabezó diferentes reuniones en las que participó y a las que también acudieron los concejales Ubaldo Becerra y José Miguel Rodríguez para proponerle modificar el plan de urbanismo de Arrecife después de que ellos lo anulasen previamente. El testigo sostuvo durante el interrogatorio que se negó a participar en esta propuesta por considerarlo «improcedente», ya que lo que le comentaron era cambiar un plan que «estaba precisamente a punto de acabar de redactarse», como por entender que se quería hacer de un modo que «no era legal». «Ellos querían modificar algunas cosas que no les gustaban y yo lo rechacé porque no me gustaron las formas» en que se lo plantearon. En esa reunión se encontraban también, aparte de Dimas Martín y los dos concejales, otros arquitectos ajenos a su despacho como el marido de Alexia de Grecia, Carlos Morales. Ellos instaron a Pedro Luna a formar una UTE (Unión Temporal de Empresas) y les dieron otras instrucciones más a fin de arreglar una forma de lograr sus deseos, algo que le llevó a abandonar la reunión. «Eso no me gustó», dijo, puesto que «no era legal sentarme a hablar de las condiciones de un proyecto con los señores que iban a contratarlo», cuando debería ser adjudicados por concurso.

Luna determinó que todo era impulsado por Dimas Martín aunque dijo no reconocer su voz cuando escuchó en la sala una conversación telefónica entre él y Ubaldo Becerra en la que quedaban para desayunar «con el jefe», refiriéndose presuntamente al líder del PIL.

Su planteamiento ha sido rebatido, en cualquier caso, por los abogados defensores de Dimas Martín y demás encausados, que han apostado por sembrar dudas sobre la exactitud de sus análisis de los documentos referidos, en el marco de un juicio que proseguirá la semana próxima.