La solitaria campanada de Fontanales

Son las 12.30 horas y el sepulcral silencio de Fontanales se interrumpe por el solitario replicar de una campana. Signo de los tiempos y de la automatización de uno de los más antiguos servicios de la iglesia. Algunos vecinos van recibiendo permiso para entrar en el casco del pueblo y comprobar cómo se encuentran sus animales, atrapados en una ciudad fantasma, que parece el abandonado decorado de un rodaje de cine, rodeado del manto negro que dejaron las llamas y con las banderillas de las fiestas, en suspenso por el fuego, decorando sus blancas calles.

Fontanales respira mientras media isla se asfixia. Literalmente. La tranquilidad del pueblo de Moya, cuyas vías solo son recorridas por servicios de emergencia que mantienen la cautela, inunda el espíritu de sus vecinos, todavía realojados en el polideportivo de Moya.

La imagen del pueblo es espectral. Pero es relativamente tranquilizadora. Una pareja del GOIA de la Policía Local de Las Palmas de Gran Canaria custodia el acceso al pueblo. Filtra la entrada de vecinos e, incluso, la de algún veterinario que recibe la llamada de los propietarios de animales para ver cómo estos han sobrevivido al ataque voraz del fuego. El sonido de sus radios capta todo el operativo, siendo casi la única perturbación de la aparente paz de la plaza.

Sin embargo, al avanzar hacia el norte la respiración se corta. En Montaña Alta (Guía) un conocido vecino pide su segundo botellín de la mañana; «Dame otro, que este me da que estaba picado», bromea antes de explicar que lleva dos noches sin dormir. «Mi religión no me lo permite cuando está pasando todo esto», es la forma que encuentra para verbalizar su frustración.