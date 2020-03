Juan Manuel, Coralia y la cultura del esfuerzo

No hace falta mirar al eslogan de ninguna cadena de hipermercados ni a su filial baloncestística para comprender lo que es la cultura del esfuerzo. Tampoco esperar a que una pandemia confine a una sociedad desprendida de sus raíces. A Juan Manuel del Pino y Coralia González, y a sus pequeños Mateo y Lucía, nada les separa de sus explotaciones ganaderas. Ni ahora. Ni nunca.

El de la agricultura y la ganadería es un mundo indescifrable para quien no se aproxima. Pocos son conocedores del sacrificio que representa llevar una explotación. Imagínense dos, como en el caso de la familia que nos ocupa. Una en San Mateo y la otra en Valsequillo.

«No ha cambiado nada», significa Coralia. «Nosotros no podemos parar. Tenemos que seguir viviendo y atender a nuestros animales como si no sucediera nada. Pero es que para nosotros está igual de complicado cuando no hay coronavirus», señala resignada.

Para Coralia hay un asunto capital. «Los precios y la burocracia. Los gastos que tenemos que afrontar habitualmente. Eso hace muy complicado salir adelante», relata.