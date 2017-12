Un testigo ratifica que el alcalde suplantó a su hijo

Fontes se encontraba en la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria el día 16 de diciembre pasado, acompañando a su esposa, opositora, y vio cómo el alcalde de Firgas (al que llaman Manolín en Coalición Canaria), llegaba solo, entraba al aula donde se celebraron las pruebas y salía de ella al término de las mismas.

Rubén Fontes fue contactado por este periódico por petición expresa de Manuel Báez, quien dijo que el exsecretario de Organización de CC en Gran Canaria podría corroborar su versión: que acudió acompañando a su hijo Himar y que fue éste quien se presentó. Sin embargo, el exalto cargo orgánico nacionalista destrozó la versión del alcalde de Firgas, del que dijo que acudió solo a la Escuela de Arquitectura, que estuvo charlando con él antes de entrar a examinarse y que, al salir, le preguntó cómo le había ido: «Me contestó que bien», dijo Fontes.

Este testigo desconocía que Manuel Báez le hubiera propuesto como testigo, pero asegura ser conocedor de que se examinó suplantando a su hijo. Fontes se reservó contestar si había puesto el caso en conocimiento de las autoridades autonómicas.

Manuel Báez concurrió el pasado 16 de diciembre a las pruebas para cubrir 61 plazas de alto funcionario (grupo A, subgrupo A1) de la Comunidad Autónoma de Canarias, suplantando a su hijo Himar, que no compareció por razones no aclaradas. El alcalde de Firgas no aparecía inscrito en la lista de admitidos a esas pruebas, por lo que no se podía presentar a ellas. Sin embargo, fue él quien contestó y mostró un DNI cuando un funcionario llamó en voz alta a Himar Báez Nieves.

Manuel Báez se sentó en la primera fila del aula, cumplimentó el examen y salió del aula cuando correspondía, cumpliendo así con el ceremonial que obliga a acabar el examen para, sea cual sea su resultado, poder entrar en la bolsa de empleo de la Comunidad Autónoma para posibles sustituciones como interino.

En la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, responsable directo de estas oposiciones, aseguran desconocer el incidente protagonizado por el único alcalde de CC en Gran Canaria, y sus responsables remiten cualquier tipo de reacción a lo que decida el tribunal examinador. Fuentes oficiosas de la consejería aseguraron a este periódico que, si se confirma el comportamiento de Manuel Báez en todos sus términos, el caso puede acabar en la Fiscalía.