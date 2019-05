Un día con los toros, las ovejas y las cabras

Los animales fueron los grandes protagonistas de la Feria Escolar del Cabildo porque no solo despertaron la admiración de los estudiantes, especialmente por el gran tamaño de las toros y vacas, incluidos sus enormes cuernos, sino que se quedaron embelesados con la suavidad de las cabras y las ovejas, aunque sin duda los que más ternura provocaron fueron los baifos y los lechones del cochino negro canario que no pararon de recibir caricias de los pequeños, y no tan pequeños, visitantes.