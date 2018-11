En libertad la detenida por la guardería

G. Florido / telde

La magistrada María Cecilia López Vázquez, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Telde, dictó ayer un auto para la puesta en libertad provisional de la educadora de la guardería Los Soles, en Casas Nuevas, que había sido detenida en el marco de una investigación por supuestos malos tratos a cinco niños de en torno a los dos años de edad que estaban en su aula. A pesar de que una representante de la empresa, María del Carmen Ojeda, había afirmado ayer por la tarde que la empleada había salido sin cargos, fuentes jurídicas informaron a última hora de que la magistrada la ha imputado como presunta autora de un delito de lesiones previsto en el artículo 153.2 del Código Penal en relación con el 173.2, que alude a la habitualidad del maltrato. Además, le ha aplicado, como única medida cautelar, la suspensión de empleo o profesión relacionada con menores. En principio, la cuidadora podría exponerse a penas de prisión de seis meses a un año, según el 153.2, aunque podría agravarse hasta los tres años de cárcel en aplicación del 173.2.

Lo que este periódico no ha podido confirmar es si finalmente declaró en sede judicial o se acogió a su derecho a no hacerlo, y tampoco si declaró la directora de la guardería. Los que sí declararon fueron los padres de los niños supuestamente maltratados, a los que la magistrada les abrió la puerta a personarse en la causa o a ejercer la reclamación que consideren. La mayoría seguía ayer consternada por lo sucedido, especialmente las madres, quienes, presas de los nervios, no aguantaron las lágrimas mientras esperaban la llamada del juzgado. Casi todos se enteraron por la Policía Nacional de que sus hijos han podido ser víctimas de malos tratos y tras ver unas imágenes que les dejó «impactados».

El caso se abrió a raíz de la denuncia en comisaría de un progenitor, que se dio cuenta ese mismo día, el jueves 22 de noviembre, de que su hija presentaba lesiones en los brazos. Alertó a los agentes de que las aulas tienen cámaras de vigilancia, la Policía Nacional requirió los vídeos de las de esa aula y, tras visionarlos y apreciar indicios de maltrato a al menos otros cuatro niños, citaron a comisaría a sus padres y se los mostraron. «Me quedé en shock, no es forma de tratar a niños de dos añitos», se quejaba uno de ellos al salir del juzgado. Vio un extracto de las imágenes este martes. «Estamos muy mal, mi novia lleva dos días sin dormir, no sabíamos nada, aunque ahora entendemos algunas cosas».