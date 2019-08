El PSOE denuncia que aún no se haya cesado a la mujer del alcalde de Telde

El PSOE de Telde exige, en un comunicado que ha hecho público este martes, que se revoque el decreto de nombramiento de Gloria Cabrera como cargo de confianza del alcalde.

«Han pasado cinco días desde que el alcalde de Telde, Héctor Suárez, garantizó, a través de un comunicado de prensa, que cesaría “de forma inmediata” de su cargo, como asesora de Alcaldía y cargo de confianza, a su mujer Gloria Cabrera, y todavía no lo ha hecho. El PSOE de Telde califica de “vergonzosa” esta “tomadura de pelo” y exige al mandatario que no solo cumpla con su obligación, sino que revoque el decreto del nombramiento, de manera que este pierda su efecto de forma legal, “algo que todavía tampoco se ha hecho», subraya el grupo socialista.

El alcalde anunció el pasado jueves, a petición de sus socios de gobierno, el cese de la exedil Gloria Cabrera como asesora, entendiendo que por encima de toda decisión de partido está la estabilidad del pacto de gobierno que demanda la ciudadanía de Telde para lograr, como único objetivo, mejorar la gestión y la calidad de los servicios públicos de la ciudad.

El Psoe critica que no se haya ejecutado aún el cese días después del anuncia por parte de Suárez. «Para que se anunciara que lo iba a hacer no fue suficiente con la protesta de la gente que entendía el hecho como un escándalo con los niveles de paro y de pobreza que tiene nuestra ciudad. No le preocupo el que Telde volviera a aparecer en los medios de comunicación con una imagen negativa para la ciudad y para los que vivimos en ella. Tampoco que su propio partido le recordara principios y normas Éticas imprescindibles de la organización a la que dice pertenecer... Nada de esto le quitaba el sueño. Se asustó cuando su socio preferente, agobiado por el escándalo, reacciona y le da un ultimátum que pone en peligro su sillón. Y entonces...y solo entonces es cuando anuncia el cese».

«Esa es la verdad y la diferencia entre los principios de D. Héctor Suárez y los nuestros. Entre sus principios y los de la gente a la que pretende servir... El partido socialista de Telde exige al alcalde revocar el decreto de nombramiento de inmediato ya que 5 días después de sus declaraciones en prensa no hay decreto que anule el nombramiento. Además entendemos su cese como insuficiente ya que este podría ser con fecha del 1 de agosto o incluso con posterioridad y le permitirá cobrar algún tipo de retribución por un cargo que nunca debió decretarse y que jamás desarrolló.