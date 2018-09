Los ‘90 Podencos’, hacinados en Agüimes

Amantes de los animales, activistas y protectoras vuelven a denunciar en redes sociales el estado de los podencos que fueron trasladados desde Mogán tras la denuncia por las pésimas condiciones en las que se encontraban. Los animales ahora se encuentran en una finca en pésimas condiciones situada en Vargas, en el municipio de Agüimes.

Hacinados en chozas, con poca agua y comida, sin apenas limpieza y expuestos a las altas temperaturas, los animales vivos (se estima que de los 90 solo han sobrevivido unos 60) caminan entre heces y los cadáveres de otros animales. «La situación es dantesca. Como los animales no están castrados, las perras siguen pariendo, pero como apenas tienen comida, los otros perros terminan devorando a los cachorros. Cuando llegaron eran más de 90, pero ahora quedan muchos menos», afirman desde las protectoras, que denuncian que las instituciones, en este caso el ayuntamiento de Agüimes, no hagan nada para evitar el sufrimiento de los animales.

«El caso de los 90 podencos aún no se ha resuelto, se pegaron dos años en Mogán, cuando el ayuntamiento pidió que se incauten a todos esos perros. Este señor, por llamarlo de alguna manera, (afirma uno de los animalistas refieiéndose al dueño de los animales) coge todos esos perros y se los lleva a Agüimes. ¿Lo mejor de todos saben lo que es? Que el Ayuntamiento de la Villa de Agüimes no ha hecho nada por ayudar a esos perros. Me parece una jodida vergüenza que los animales lleven tres años en las mismas condiciones», afirma uno de los animalistas que denuncian el caso, y cuyo vídeo se ha viralizado en las últimas semanas.

Según ha podido saber este periódico, asociaciones y protectoras han tratado de hablar sin éxito con el dueño para salvar a los canes y mejorar sus condiciones, e incluso han accedido al lugar con comida para los animales, pero han recibido reproches y negativas por parte del propietario de la finca.

La página 90 Podencos de Mogán lucha de forma activa en las redes sociales para que el caso de estos animales siga latente tres años después de salir a la luz en Mogán y no caiga en el olvido después de que fuesen trasladados a Agüimes.