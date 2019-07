Ingenio, festín de sabores multiculturales

El municipio de Ingenio se convierte hoy en un crisol multicultural que se expresará a través de la gastronomía popular de Indonesia, Senegal, Rusia, Italia, Marruecos, Benín y Canarias. La iniciativa de las comidas interculturales enmarcada en el programa de la XXIV edición del Festival Internacional de Folclore Muestra Solidaria de los Pueblos, se desarrolla como una singular y rica experiencia de intercambio comunitario que en la mañana de hoy se extenderá por las cocinas de algunas casas particulares de los vecinos de la villa, y que concluirá con una degustación colectiva que ya por la noche (20.30 horas), tendrá lugar en la popular Plaza de la Candelaria de su casco.

La casa de Catina Rodríguez está situada en el número once de la calle Palmera Canaria. En su cocina se elaborará la típica y sencilla ensalada de Indonesia gado-gado, elaborada con diferentes verduras típicas y aliñada con cacahuates y salsas diversas. En sus fogones han cocinado en ediciones precedentes representantes de Marruecos, India, EE UU, Taiwan... «Esta experiencia me encanta porque compartes con gente muy distinta su gastronomía, su cultura y hasta su forma de ser, porque durante la elaboración del plato hablamos de muchos temas y percibes cómo piensan sobre esto y lo otro, aunque sea a través del intérprete», señala esta mujer separada y madre de dos hijos que residen en Francia y Edimburgo. De EE UU se quedó con la receta del quiche americano «que me sale de maravilla», dice orgullosa Catina que hoy preparará, además, ropa vieja para almorzar. «Cada persona tiene su mano y su gusto para cocinar –añade-, pero siempre hay que estar abierta a descubrir nuevos sabores y productos de otros países».