Sanolandia, un espectáculo musical contra el sobrepeso infantil en el Sur

Conseguir mediante hábitos de vida saludable y de una manera divertida frenar el sobrepeso y la obesidad en menores de 3 a 6 años de edad. Este es el objetivo del proyecto Sanolandia, una idea original del médico pediatra y músico Heriberto Zerpa, promovida por el Colegio de Médicos de Las Palmas, que el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana llevará a 1.300 escolares del municipio.

El formato del proyecto, un espectáculo musical y teatral sobre hábitos saludables, está orientado a captar la atención de niñas y niños y a darles pautas sobre comer sano, cuidarse del catarro, no temer a las vacunas, hacer uso adecuado de audiovisuales, tener una correcta higiene bucal y protegerse del sol.

«Este espectáculo es primicia en el Sur, y en el mismo he logrado fusionar dos de mis amores: la música y la pediatría», reveló ayer durante la presentación del proyecto Heriberto Zerpa, quien ha sido fundador de la Parranda Cuasquías y miembro del grupo Los Gofiones.

Zerpa expreso, que pese al esfuerzo realizado en los últimos años para reducir la obesidad, «en Canarias seguimos con un alto índice de sobrepeso en menores». «Esto quiere decir que algo falla, y entonces me he planteado este proyecto, que no quiero que se quede en una simple canción, sino que los niños que vayan al espectáculo se lleven el mensaje saludable, que sean mejores personas en el futuro y, consecuentemente tengamos mucho menos gasto en la Sanidad».

Según el pediatra, «esta patología se está convirtiendo en epidemia», por lo que advirtió que «si por la boca de los niños entra todo lo que se les da la gana, a final vamos a tener menores con hipertensión, diabetes tipo dos, artrosis, enfermedades cardiovasculares, esteatosis hepática, apnea del sueño, deterioro cognitivo y otras enfermedades».

En el musical, que tiene una duración de 50 minutos, cada uno de los temas expuestos son presentados por el doctor Zerpa, Don Prevención, cantando una canción cuya letra se ha desarrollado exclusivamente para este espectáculo. El cantante interactúa con la proyección de un divertido vídeo.

Valoración. El alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, se mostró entusiasmado con la iniciativa, mientras que la concejala de Servicios Sociales Yurena Tejera, indicó que el proyecto se desarrolla en la edad propicia para educar a muchos niños en una buena formación alimenticia.

La secretaria general del Colegio Médico de Las Palmas, Marta León, dijo que «nos ayudará a combatir los graves problemas que tenemos en nuestra sociedad infantil, con sobrepeso y obesidad, factores en los que somos líderes europeos».

Carina García, de Hospitales San Roque Meloneras, patrocinador del proyecto, se mostró convencida de que el programa será de gran efectividad.