Más de 2.000 escolares disfrutarán de Sanolandia

¿Qué temas se van a tratar?

¿Quién es Don Prevención?

Es un médico pediatra, Heriberto Zerpa Falcón, con reconocida experiencia profesional así como con dotes artísticas, quien cantando y dialogando, se dirige a los niños. Fusiona música infantil con educación para la salud, «he unido las dos cosas que me definen en mi vida profesional y personal: enseñar salud a los más pequeños a través de la música».

Aprender a cuidarse desde niño

Las enfermedades no transmisibles, como por ejemplo, los accidentes cardiovasculares, la diabetes, el cáncer o patologías del aparato locomotor, etcétera, son responsables del 70% de las muertes a nivel mundial.

Pedro Cabrera, destacó la importancia de los pequeños conozcan no sólo que hay que cuidarse sino también cómo cuidarse, «los niños así entenderán mejor por qué no es recomendable estar todo el día con la tableta o el móvil de los padres, qué ocurre si no se lavan los dientes o si están el día entero en la playa sin protector solar y gorra».

«Si los niños aprenden a cuidarse desde pequeños de forma natural, en el futuro habrá menos enfermos en los hospitales y por lo tanto, menos gasto y sobre todo menos sufrimiento por enfermedades no transmisibles», concluyó el pediatra Heriberto Zerpa.

La Fundación del Colegio de Médicos de Las Palmas, colabora y organiza promociones sociales dirigidas a los ciudadanos, a través de los Encuentros Colegio-sociedad. Estos encuentros tienen el objetivo de acercar y dar a conocer una enfermedad o problema de salud a la población. Acciones anteriores llevadas a cabo: Maniobras resucitación y otras emergencias, Día Mundial de la Salud: Prevención salud, Encuentro EPOC, ¿Sabes lo que comes?, Encuentro sobre enfermedades raras en Canarias, entre otras.