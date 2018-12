El alcalde denuncia en Tunte que se sienten coaccionados por Loro Parque

Por primera vez desde que comenzarán sus discrepancias con Loro Parque, ayer el alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Marco Aurelio Pérez, acusó a la entidad de estar «coaccionando a técnicos y a este alcalde», indicó.

La acusación tuvo lugar en el pleno celebrado en Tunte, donde se aprobó por unanimidad encomendar a la Consejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias la evaluación de impacto ambiental del proyecto de urbanización del barranco de El Veril, donde Loro Parque proyecta un parque acuático y hotel.

El alcalde Marco Aurelio Pérez justificó con esto que el Ayuntamiento no está bloqueando la tramitación administrativa del Siam Park, con lo cual dijo, que lo único que está entorpeciendo su continuidad es la negativa del promotor a entender que no es propietario de la totalidad del suelo, y a que debe cumplir con la cesión obligatoria al municipio del 10% del suelo «en terreno de su propiedad y no del Estado», o proponer la monetarización de esos aprovechamientos en el proyecto de urbanización».

En respuesta a preguntas de la oposición, NC, PSOE y San Bartolomé También Puede, Pérez indicó que desde 2015 se sabe que el 67% de la finca que compró Loro Parque es de titularidad estatal, y que el Cabildo de Gran Canaria le otorgó una concesión administrativa para ocupar el barranco por 25 años. «Esto lo saben ellos y lo saben todos, porque lo he dicho públicamente varias veces», remarcó.

«Esto parece que en Loro Parque no lo han asumido, porque siguen presentándonos papeles en el Ayuntamiento diciendo que son propietarios del 100% de la parcela, y eso nos lleva a hacerles requerimientos», indicó.

Pérez sin entrar a valorar un supuesto engaño «porque eso es un problema de terceros», enfatizó que «no se trata de voluntad política sino de legalidad, donde un suelo que es urbanizable tiene que pasar a urbano y el promotor ceder el 10% de unidades de aprovechamiento, el cual no lo puede dar sobre suelo del Estado sino en el propio, y en este tampoco lo puede dar porque cada 60 metros cuadrados pierde una cama turística del hotel, por eso decimos que haga una propuesta de monetarización que son 2,5 millones», aclaró.

El alcalde subrayó una y otra vez que «no hay nada nuevo», que todo está publicado en el Boletín Oficial de Canarias del 11 diciembre de 2015 y que Loro Parque «lo único que está haciendo es coaccionando a los técnicos y a este alcalde a través de los medios de comunicación, diciendo que se lleva la inversión, que se pierden puestos de trabajo y que viene hacer lo que nadie ha hecho, y nosotros lo que le pedimos es que haga lo que hace cualquier ciudadano o cualquier empresa a la que se le supone una ética seria y responsable, que cumpla con la normativa».

Pérez rechazó asimismo el ofrecimiento de mediación de la portavoz del PSOE, Pilar Grande, «porque no tengo manifiesta incompatiblidad con el señor Wolfgang Kiessling», aseveró.